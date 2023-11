Siegesserie von SV Essling gerissen: SV Hirschstetten feiert klaren Auswärtserfolg

Details Samstag, 11. November 2023 23:25

SV Hirschstetten spuckte Tabellenführer SV Essling in die Suppe und gewann deutlich mit 4:0. Hirschstetten hat mit dem Sieg über SVE einen Coup gelandet. Denn für die Esslinger ist es der erste Punkteverlust in dieser Saison. Der Herbstmeistertitel ist ihnen nicht mehr zu nehmen, doch die Gastgeber zeigen, dass die Gäste nicht unbesiegbar sind.

Führung für Hirschstetten

Daniel Maurer war vor 120 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (13.). Nach einer Flanke von links, die von der Oberseite der Latte zurück ins Spielfeld prallt, staubt Daniel Maurer ab. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. Kurz vor der Pause haben die Heimischen den Torschrei auf den Lippen, aber der Unparteiische entscheidet bei einem Tor der Gastgeber auf Abseits. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für SV Hirschstetten.

Klare Sache

Im zweiten Durchgang gibt es den Blitzstart für die Gastgeber. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Maurer schnürte einen Doppelpack (48./82.), sodass die Heimmannschaft fortan mit 3:0 führte. Zunächst trifft Maurer, nachdem er rechts angespielt wird und in den Strafraum zieht, sein Schuss ins kurze Eck bringt das 2:0. Auch in weiterer Folge machen die Gastgeber weiter Druck, scheitern aber aus guten Positionen an der endgültigen Entscheidung. Dann braucht er - nach einem Zusammenprall zwischen dem Esslinger Goalie und Karim Sellini - das Leder nur mehr ins leere Tor einzuschieben. Der vierte Streich von Hirschstetten war Richard Kagerer vorbehalten (86.) - er zieht aus der Distanz ab und das Leder passt punktgenau. Letztlich feierte SV Hirschstetten gegen SV Essling nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der Zu-null-Sieg lässt Hirschst. passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. SV Hirschstetten weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Neun Spiele ist es her, dass Hirschst. zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Schlappe behält SVE den ersten Tabellenplatz bei. Mit beeindruckenden 45 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der Oberliga B, allerdings fand SV Hirschstetten diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Nur einmal gab sich SV Essling bisher geschlagen.

Am kommenden Samstag trifft Hirschst. auf SR Donaufeld 1b, SVE spielt am selben Tag gegen KSC/FCB Donaustadt.

Aufstellungen:

Hirschstetten: Lukas Brunner, Manuel Vilim (K), Maximilian Danner, Mahmoud El-Sayed, Anas El-Tahir, Daniel Ritter, Daniel Maurer, Robin Pfaller, Alexander Kallmeyer, Mario Neumeister, Robert Hochmayer



Ersatzspieler: Alexander Predl, Julian Milovic, Bozidar Milanovic, Philip Tinhof, Richard Kagerer, Dominik Rapf



Trainer: G erald Erler

SV Essling: Dominik Szucsits - Patrick Hofecker, Philip Koller, Martin Reisinger - Nico Wittrich, Bernhard Artner (K), Karim Sellini, Anton Heissenberger, Mario Blaumüller, Luca Vojinovic - Nuri Kilic



Ersatzspieler: Filip Popovic, Philipp Puza, Alexander Kriegel, Manuel Summer, Marcel Dolezal, Dejan Velimirovic



Trainer: Horst Gruber

Oberliga B: SV Hirschstetten – SV Essling, 4:0 (1:0)

86 Richard Kagerer 4:0

82 Daniel Maurer 3:0

48 Daniel Maurer 2:0

13 Daniel Maurer 1:0

