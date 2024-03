Royal Persia deklassiert FC Mauerwerk 1b

Details Sonntag, 24. März 2024 20:45

FC Royal Persia erteilte FC Mauerwerk Immo 1b eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Damit wurde Royal Persia der Favoritenrolle vollends gerecht. Die Heimmannschaft war im Hinspiel gegen FC Mauerwerk 1b in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

Klare Sache

FC Royal Persia erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ahmmed Mohammad Bahjat traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Royal Persia machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dario Mattevi (8.). Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der zehnten Minute mit Royal Persia einen sicheren Sieger zu haben. Marc Steger (25.) und Mattevi (28.) brachten FC Royal Persia mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. FC Mauerwerk Immo 1b sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück.

Nur Ehrentreffer

Den Vorsprung von Royal Persia ließ Mattevi in der 75. Minute anwachsen. In der Schlussphase gelang Abdul Samet Genc noch der Ehrentreffer für FC Mauerwerk 1b (77.). Schlussendlich setzte sich FC Royal Persia mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Durch den Erfolg verbesserte sich Royal Persia im Klassement auf Platz sieben. FC Royal Persia verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

FC Mauerwerk Immo 1b bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Oberliga B. Der Gast befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Royal Persia weiter im Abstiegssog. 18:78 – das Torverhältnis von FC Mauerwerk 1b spricht eine mehr als deutliche Sprache. FC Mauerwerk Immo 1b musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Mauerwerk 1b insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. FC Mauerwerk Immo 1b wartet schon seit zehn Spielen auf einen Sieg.

In zwei Wochen, am 06.04.2024, tritt FC Royal Persia bei UFK Schwemm-De La Salle an, während FC Mauerwerk 1b einen Tag später SR Donaufeld 1b empfängt.

Stimme zum Spiel:

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "Das erste Lebenszeichen einer neuen Mannschaft. Vor allem auf die ersten 30 Minuten kann man bauen. Wir sind früh in Führung gegangen und haben guten Fußball gespielt. Mit der komfortablen Führung fehlte leider in der zweiten Halbzeit etwas die Konzentration vor dem Tor - sonst wäre noch mehr drin gewesen. Ich bin mal zufrieden dass die ersten 3 Punkte 2024 eingefahren sind - wir arbeiten weiter."

Aufstellungen:

Royal Persia: Mesut Babadostu (K), Kiarash Jafarnezhadsani, Marc Steger, Ahmmed Mohammad Bahjat, Mohammad Bahjat, Thirawit Thomas, Michael Gruber, Dario Mattevi, Mahdi Yaqubi, Johannes Becker, Martin Hysomemaj



Ersatzspieler: Alireza Mohammadi, Ali Sedaght Manesh, Hamed Mirzaei, Diego Mattevi, Christodoulos Kasilas, Mehmet Ersöz



Trainer: Atrin Ramasani

FC Mauerwerk Immo: Leon Schwabel, Abdelsatar Basyouny, Nikola Mirkovic, Ali Yilmaz, Furkan Demiray, Lukman Hamdi, Enes Tetik, Anas Fellag (K), Rashid Sharifi, Serkan Yilmaz, Abdul Samet Genc



Ersatzspieler: Soykan Selcik, Nelly Oliviers, Kevin Elawure, Özhan Yildiz, Obay Aljader



Trainer: Abd Allah Abou El-Naga , MSc

Oberliga B: FC Royal Persia – FC Mauerwerk Immo 1b, 6:1 (5:0)

77 Abdul Samet Genc 6:1

75 Dario Mattevi 6:0

28 Dario Mattevi 5:0

25 Marc Steger 4:0

10 Michael Gruber 3:0

8 Dario Mattevi 2:0

6 Ahmmed Mohammad Bahjat 1:0

