Tabellenführer SV Essling bleibt auch gegen SV Marianum auf Meisterkurs

Details Montag, 22. April 2024 09:45

"Wir wussten, dass Marianum ein starker Gegner ist, den man absolut nicht unterschätzen darf aber das haben die Jungs super gemacht." Horst Gruber zeigte sich nach dem knappen "aber enorm wichtigen Heimsieg", sehr zufrieden. Mitentscheidend waren zwei Tore innerhalb von nur vier Minuten vor der Pause und ein gehaltener Elfmeter von Essling-Keeper Dominik Szucsits beim Stand von 0:0. Kurios: der Cheftrainer kam gestern nach einer beim Vienna-City-Marathon erlittenen Verletzung und anschließender Spitalsbehandlung, 15 Minuten nach Anpfiff zum Spiel seines SV Essling gegen SV Marianum.

Unterhaltsame Begegnung

154 Zuschauer sahen dominante Hausherren, deren Cheftrainer Gruber nach knapp 15 Minuten auf der Seitenlinie eintraf. Da hatte sein Team schon gute Möglichkeiten in Führung gehen zu müssen. Diese Möglichkeiten ließ man liegen und das hätte sich beinahe gerächt. Zunächst traf Wiedmann aus den Reihen der Gäste per Volley zum vermeintlichen 1:0, beging kurz vorher aber ein Stürmerfoul. Dann knallte Coreth aus 25 Metern drauf, da war Szucsits ein erstes Mal richtig gefordert. Dann gab es nach Foulspiel im Strafraum der Hausherren Elfmeter. Moritz Mayer trat für die Gäste an, scheiterte aber am bärenstarken Szucsits.

2 Tore in vier Minuten

Kurz vor der Pause rächte sich wiederrum der Chancenwucher der Gäste. Zunächst stocherte Dejan Velimirovic den Ball nach einem Corner (41.). Kurios: Der Assisten hob die Fahne um Abseits zu signalisieren, der Chefreferee gab den Treffer! Und nur vier Minuten später erhöhte Luca Vojinovic auf 2:0 (45.).

Marianum kommt heran

Nach dem Seitenwechsel behielten die Hausherren das Kommando, konnten aber trotz guter Möglichkeiten den Sack nicht zumachen. Und wie schon öfters in diesem Spiel wurden vergebene Möglichkeiten auf der einen Seite mit einem Treffer auf der anderen Seite bestraft. Laurenz Reimitz traf nach einem Corner per Kopf zum 1:2 (74.). Danach hätte das Spiel kippen können, doch Essling ließ in der Schlussphase quasi nichts mehr zu und holte sich so einen wichtigen Heimsieg.

Horst Gruber: "Es war ein enorm wichtiger Sieg, der gegen ein wirklich starkes Marianum geschafft wurde. Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert aber das Pendel hätte durchaus in jede Richtung schlagen können. Den Elfmeter musst du erst einmal halten. Wir haben uns aber auch nach dem Gegentreffer sehr gut verhalten, Kompliment an die Mannschaft."

Am kommenden Samstag tritt SV Essling bei SZ Marswiese an, während Marianum einen Tag später SR Donaufeld 1b empfängt.

SV Essling: Dominik Szucsits - Philipp Puza, Patrick Hofecker, Dejan Velimirovic - Nico Wittrich, Bernhard Artner (K), Daniel Kirchner, Karim Sellini, Anton Heissenberger, Luca Vojinovic - Alexander Kriegel



Ersatzspieler: Filip Popovic, Philip Koller, Mario Blaumüller, Patrick Larisch, Laurenz Ammer, Anton Tödling



Trainer: Horst Gruber

Marianum: Marcel Kaminsky - Fabian Wimmer, Nikodemus Coreth, Tobias Heigl, Matthias Wiedmann - Robert Kramer, Laurenz Reimitz, Stanislaus Coreth - Moritz Mayer, Georg Wiedmann (K), Lorenz Natter



Ersatzspieler: Andrew Pollock, Nick Koppenwallner, Moritz Hartmann, Jakob Krommer, Carl-Johann Spieler, Lukas Rath



Trainer: Roman Guryca

Oberliga B: SV Essling – SV Marianum, 2:1 (2:0)

74 Fabian Wimmer 2:1

44 Luca Vojinovic 2:0

41 Dejan Velimirovic 1:0

Details

