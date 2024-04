Sechs verschiedene Torschützen: SV Hirschstetten schießt FC Royal Persia ab

Details Montag, 22. April 2024 15:26

Hirschst. führte Royal Persia nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Damit wurde SV Hirschstetten der Favoritenrolle vollends gerecht. Beim 2:2-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Blitzstart von Royal Persia

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Royal Persia bereits in Front. Matthias Arnold markierte in der dritten Minute die Führung. Lange währte die Freude des Gasts nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Robin Pfaller den Ausgleichstreffer für Hirschstettten. Dominik Rapf stellte die Weichen für SV Hirschstetten auf Sieg, als er in Minute 35 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn.

Hirschstetten dreht auf

Der Gastgeber baute die Führung im weiteren Verlauf aus. Daniel Ritter (59.), Mario Neumeister (63.) und Anas El-Tahir (66.) trafen ins Schwarze und sorgten damit für klare Verhältnisse. Richard Kagerer schraubte das Ergebnis in der 80. Minute mit dem 6:1 für SV Hirschstetten in die Höhe. Damit trafen sechs unterschiedliche Spieler. Die Situation wurde für Royal Persia noch schwieriger, als Theo Hibler in der 86. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Letztlich feierte Hirschstetten gegen FC Royal Persia nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:1-Heimsieg.

Nach dem klaren Erfolg über Royal Persia festigt SV Hirschstetten den zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von Hirschstetten funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 54-mal zu. SV Hirschstetten weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit 15 Begegnungen hat Hirschst. das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Trotz der Niederlage belegt FC Royal Persia weiterhin den siebten Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Royal Persia momentan auf dem Konto. Die Situation bei FC Royal Persia bleibt angespannt. Gegen SV Hirschstetten kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nächster Prüfstein für Hirschstetten ist UFK Schwemm-De La Salle (Samstag, 15:15 Uhr). Royal Persia misst sich am selben Tag mit KSC/FCB Donaustadt (16:15 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Gerald Erler (Trainer Hirschstetten): "Trotz des raschen Tores von Royal Persia, konnten wir mit einer starken Teamleistung, einen auch in der Höhe, verdienten Sieg einfahren. Sechs verschiedene Torschützen in einem Spiel freut jeden Trainer."

Aufstellungen:

Hirschstetten: Marcel Rihs, Julian Milovic, Manuel Vilim (K), Anas El-Tahir, Daniel Ritter, Robin Pfaller, Alexander Kallmeyer, Oliver Parzer, Mario Neumeister, Lukas Paradeiser, Dominik Rapf



Ersatzspieler: Lukas Brunner, Maximilian Danner, Miguel Zadran, Bozidar Milanovic, Hakan Sengec, Richard Kagerer



Trainer: Ing. Gerald Erler

Royal Persia: Mesut Babadostu (K), Toni Borisov, Theo Hibler, Marc Steger, Mohammad Bahjat, Dario Mattevi, Mahdi Yaqubi, Johannes Becker, Martin Hysomemaj, Andrea Di Bello, Matthias Arnold



Ersatzspieler: Diego Mattevi, Thirawit Thomas, Daniel Faily, Mehmet Ersöz, Christodoulos Kasilas, Hamed Mirzaei



Trainer: Dr. Atrin Ramasani

Oberliga B: SV Hirschstetten – FC Royal Persia, 6:1 (2:1)

80 Richard Kagerer 6:1

66 Anas El-Tahir 5:1

63 Mario Neumeister 4:1

59 Daniel Ritter 3:1

35 Dominik Rapf 2:1

10 Robin Pfaller 1:1

3 Matthias Arnold 0:1

