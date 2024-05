Zehn-Tore-Spektakel in der Oberliga: UFK Schwemm-De La Salle siegt in torreichem Match gegen SV Aspern

Details Montag, 13. Mai 2024 22:03

Ein Fußballfest der Extraklasse erlebten die Fans bei der Begegnung zwischen UFK Schwemm-De La Salle und SV Aspern in der 21. Runde der Oberliga B (W). Mit einem erstaunlichen 6:4-Endstand behauptete sich UFK Schwemm-De La Salle gegen die Gäste aus Aspern. Das Spiel, das zahlreiche Wendungen und spannende Momente bot, wird sicherlich als eines der aufregendsten der Saison in Erinnerung bleiben.

Anfängliche Führung und rasche Antwort

Bereits in der 8. Minute ging UFK Schwemm-De La Salle durch ein Tor von Matthias Aberle in Führung. Dieser frühe Treffer setzte die Tonlage für das gesamte Spiel. Aber SV Aspern zeigte sich unbeeindruckt und antwortete schnell mit einem Ausgleichstreffer durch Benedict Schiller in der 10. Minute. Die beiden Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem UFK Schwemm-De La Salle erneut in Führung ging, dank eines weiteren Tors von Matthias Aberle in der 16. Minute. Jan Valant erweiterte die Führung in der 34. Minute auf 3:1 für UFK Schwemm-De La Salle, doch kurz vor der Halbzeitpause kam SV Aspern stark zurück. Tim Stärker, ein Schlüsselspieler für Aspern, traf doppelt in der 45. und 46. Minute, was das Spiel bis zur Halbzeit auf ein 3:3 Unentschieden stellte.

Die zweite Halbzeit: Ein Wechselbad der Gefühle

Die zweite Halbzeit begann ebenso furios wie die erste geendet hatte. Manuel Peintinger brachte SV Aspern in der 50. Minute erstmals in Führung, doch das Blatt sollte sich wieder wenden. UFK Schwemm-De La Salle schlug in der 59. Minute durch Matthias Aberle zurück und glich zum 4:4 aus. In der 67. Minute erzielte Ali Al-Maatouk das 5:4 für UFK Schwemm-De La Salle, doch eine gelb-rote Karte für denselben Spieler in der 75. Minute ließ das Spiel noch einmal spannend werden. Trotz Unterzahl gelang es UFK Schwemm-De La Salle jedoch, das Spiel zu kontrollieren, und in der 90. Minute sorgte Luis Rosenfeld mit dem 6:4 für die Entscheidung.

Das aufregende Match endete nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem Sieg für UFK Schwemm-De La Salle. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, doch letztendlich konnte UFK Schwemm-De La Salle die entscheidenden Momente für sich entscheiden. Ein unvergessliches Spiel, das die Zuschauer bis zum letzten Pfiff in Atem hielt.

Oberliga B: UFK Schwemm : SVA - 6:4 (3:2)

95 Luis Rosenfeld 6:4

67 Ali Al-Maatouk 5:4

59 Matthias Aberle 4:4

50 Manuel Peintinger 3:4

46 Tim Stärker 3:3

45 Tim Stärker 3:2

34 Jan Valant 3:1

16 Matthias Aberle 2:1

10 Benedict Schiller 1:1

8 Matthias Aberle 1:0

