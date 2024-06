Überzeugender Sieg für SZ Marswiese gegen FC Mauerwerk 1b

Details Montag, 10. Juni 2024 11:20

Der FC Mauerwerk 1b und SZ Marswiese trafen in der 24. Runde der Oberliga B (W) aufeinander. Das Spiel endete mit einem deutlichen 1:5 zugunsten der Gäste. In einer packenden Partie konnten beide Teams zunächst gleichziehen, bevor SZ Marswiese in der zweiten Halbzeit durch eine beeindruckende Torserie den Sieg für sich entschied.

Früher Schlagabtausch und Ausgleich

Das Spiel begann schwungvoll und bereits in der 15. Minute fiel das erste Tor. Luca Missmahl erzielte das 0:1 für SZ Marswiese und brachte die Gäste in Führung. Die frühe Führung schien den FC Mauerwerk 1b jedoch nicht aus dem Konzept zu bringen. Nur zwei Minuten später, in der 17. Minute, gelang Nelly Oliviers der Ausgleich zum 1:1. Das Spiel war damit wieder offen und beide Teams suchten weiterhin ihre Chancen.

Die erste Halbzeit blieb nach dem frühen Schlagabtausch weiter spannend, doch beide Mannschaften konnten keine weiteren Tore erzielen. Mit einem 1:1-Unentschieden ging es in die Halbzeitpause, was die Zuschauer auf eine spannende zweite Hälfte hoffen ließ.

Torserie von SZ Marswiese in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiterhin ausgeglichenen Spiel, doch SZ Marswiese drehte in der letzten halben Stunde der Partie mächtig auf. In der 70. Minute gelang Florian Komenda der erneute Führungstreffer zum 1:2 für die Gäste. Dieser Treffer leitete eine dominierende Phase für SZ Marswiese ein, die FC Mauerwerk 1b kaum etwas entgegenzusetzen hatte.

Nur fünf Minuten später, in der 75. Minute, erhöhte Patrick Amici auf 1:3. Das Team von SZ Marswiese schien nun voll in Fahrt zu kommen und ließ dem Gastgeber kaum noch Raum für eigene Aktionen. In der 80. Minute schoss Brendan King das vierte Tor für die Gäste und sorgte mit seinem Treffer zum 1:4 bereits für eine Vorentscheidung.

Den Schlusspunkt setzte erneut Florian Komenda, der in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den Endstand von 1:5 herstellte. Der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte den verdienten Sieg für SZ Marswiese, die in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung zeigten und das Spiel klar dominierten.

FC Mauerwerk 1b konnte in der ersten Halbzeit noch gut mithalten, doch in der zweiten Hälfte fehlte dem Team die Durchschlagskraft, um den Angriffen von SZ Marswiese standzuhalten. Die Gäste zeigten eine starke Teamleistung und nutzten ihre Chancen konsequent, was letztlich zu einem klaren und verdienten Sieg führte.

Stimme zum Spiel:

"Mit dem heutigen Ergebnis sind wir natürlich sehr zufrieden, obwohl wir vor allem mit der zweiten Halbzeit eine sehr starke Partie abgeliefert haben", erklärte Trainer Roman Hofstetter. "Das 2:1 für uns hat das Tabellenschlusslicht dann natürlich etwas kalt erwischt weil sie doch ganz gut im Spiel waren und sich auch die ein oder andere Chance erarbeitet haben. Am Ende ist das 5:1 grundsätzlich verdient und wir sind weiterhin fokussiert auf das Ziel die Top fünf zu erreichen. Nochmals loben muss ich unseren Torjäger Offner, der in dieser Partie keinen Treffer erzielt hat, jedoch mit seiner Klasse und seinen vier Torvorlagen definitv wieder überzeugt hat", fügte Trainer Hofstetter hinzu. "Wir werden die nächsten Spiele immer wieder durchrotieren und auch schauen, dass jeder zu seinen Einsatzminuten kommt, jedoch wollen die Burschen das Ziel nicht aus den Augen verlieren und werden sich jede Partie noch ordentlich ins Zeug hauen" berichtete Trainer Hofstetter

Aufstellung:

FC Mauerwerk Immo: Omar Alali Alkhwait, Rashid Sharifi, Anas Fellag, Lukman Hamdi, Enes Tetik (K), Deha Yilmaz, Nelly Oliviers, Mohamed Sbai, Efe Tetik, Serkan Yilmaz, Abram Girgis



Ersatzspieler: Soykan Selcik, Niko Mrkonjic, Nikola Mirkovic, Ali Yilmaz



Trainer: Aykut Tetik

Marswiese: Peter Piuk - Fabian Mather, Florian Goday, Simon Sedlar (K), Paul Strasser - Luca Missmahl, Benjamin Safer, Nikolaus Tschach - Lorenz Offner, Aaron Kabusch, Florian Komenda



Ersatzspieler: Florian Bach, Patrick Amici, Kilian Weiss, Leon Frenzel, Brendan King



Trainer: Roman Hofstetter

Oberliga B: FC Mauerwerk 1b : Marswiese - 1:5 (1:1)

90 Florian Komenda 1:5

80 Brendan King 1:4

75 Patrick Amici 1:3

70 Florian Komenda 1:2

17 Nelly Oliviers 1:1

15 Luca Missmahl 0:1

Foto: SZ Marswiese

