SV Hirschstetten feiert knappen Sieg über SR Donaufeld 1b

Details Sonntag, 16. Juni 2024 21:43

Der SV Hirschstetten setzte sich am Samstagnachmittag mit einem knappen 3:2-Sieg in der 25. Runde der Oberliga B gegen SR Donaufeld 1b durch. Besonders in der ersten Halbzeit zeigten beide Teams Offensivfußball. Am Ende konnte sich die Heimmannschaft dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung durchsetzen.

Blitzstart von SV Hirschstetten

Das Spiel begann mit einem rasanten Tempo. Bereits in der 27. Minute ging SV Hirschstetten durch Robin Pfaller mit 1:0 in Führung. Pfaller nutzte eine Unachtsamkeit der Gäste-Abwehr und schob den Ball souverän ins Netz. Nur fünf Minuten später, in der 32. Minute, konnte Maximilian Furlan die Führung für die Gastgeber ausbauen. Damit schien SV Hirschstetten das Spiel bereits früh in ihre Richtung zu lenken.

SR Donaufeld 1b zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam in der 34. Minute durch Haris Muheljic zum Anschlusstreffer. Muheljic brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Mit diesem 2:1 ging es schließlich auch in die Halbzeitpause, die den Zuschauern Zeit gab, durchzuatmen und das bisherige Spektakel zu verarbeiten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen beide Mannschaften entschlossen zurück auf den Platz. SV Hirschstetten agierte weiter druckvoll und suchte nach der Vorentscheidung. Diese ließ nicht lange auf sich warten: In der 52. Minute erhöhte Ebubekir Erkus auf 3:1. Erkus nutzte einen Fehler der gegnerischen Abwehr und schob den Ball am Torhüter vorbei ins Netz. Dieser Treffer schien die Hoffnungen von SR Donaufeld 1b auf einen Punktgewinn zunächst zu dämpfen.

Doch die Gäste gaben nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 88. Minute erzielte Mikail Ünlü das 3:2, nachdem er sich geschickt im Strafraum durchgesetzt hatte. Dieser späte Treffer brachte noch einmal Spannung in die Schlussminuten, doch die Abwehr von SV Hirschstetten hielt den Angriffen stand.

Schließlich ertönte der Schlusspfiff nach 90 Minuten und besiegelte den 3:2-Erfolg für die Heimmannschaft. SV Hirschstetten konnte sich über drei wichtige Punkte freuen, während SR Donaufeld 1b trotz einer kämpferischen Leistung ohne Zählbares nach Hause fahren musste.

Stimme zum Spiel:

Gerald Erler (Trainer Hirschstetten): "Wir hatten leider wieder viele Ausfälle, doch die eingesetzten U18-Spieler konnten voll überzeugen und einen respektablen 3:2-Heimsieg erkämpfen. Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Bald geht es in die Sommerpause. Darauf freuen wir uns schon. Wir wollen aber natürlich auch drei Punkte nächste Woche einfahren gegen SC Elite. Das ist das letzte Saisonspiel und wir wollen uns mit einem Sieg bei den Fans verabschieden."

Aufstellungen:

Hirschstetten: Lukas Brunner, Tim Steiner, Leon Iglseder, Philip Tinhof, Ebubekir Erkus, Robin Pfaller, Alexander Kallmeyer, Oliver Parzer, Mario Neumeister (K), Maximilian Furlan, Robert Hochmayer

Ersatzspieler: Alexander Predl, Nedim Pekmezovic, Miguel Zadran, Richard Kagerer, Vinzent Gross, Lukas Paradeiser

Trainer: Gerald Erler

SR Donaufeld 1b: Jerome Biswanger, Manuel Stankovic, Denis Berisha, Jusuf Ismaili (K), Talha Kankural, Haris Muheljic, Sandro Häring, Oliwier Maszewski, Zvonimir Pavosevic, Lukas Tutzer, Leorat Grdela

Ersatzspieler: Florian Kloiber, Miguel Potzmann, Mikail Ünlü, Mahdi Rezaie, Emanuel Drozd, Luka Stevanovic

Trainer: Werner Gössinger

Oberliga B: Hirschst. : SR Donaufeld 1b - 3:2 (2:1)

88 Mikail Ünlü 3:2

52 Ebubekir Erkus 3:1

34 Haris Muheljic 2:1

32 Maximilian Furlan 2:0

27 Robin Pfaller 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.