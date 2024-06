SV Essling mit 6:1-Machtdemonstration gegen KSC/FCB Donaustadt

Details Montag, 17. Juni 2024 13:03

Der KSC/FCB Donaustadt musste in der 25. Runde der Oberliga B eine deutliche Niederlage gegen den SV Essling hinnehmen. Das Spiel endete mit einem klaren 6:1 zugunsten der Gäste, die bereits zur Halbzeit mit 3:0 führten. Trotz eines späten Ehrentreffers durch Michael Goiss war der KSC/FCB Donaustadt chancenlos gegen die drückend überlegenen Gäste.

Frühe Führung für SV Essling

In der 29. Minute ging der SV Essling in Führung. Mario Blaumüller brachte die Gäste in Front. KSC/FCB Donaustadt versuchte, eine schnelle Antwort zu finden, doch die Abwehr des SV Essling stand sicher und ließ kaum Chancen zu.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte der SV Essling den Druck und nutzte die Schwächen der Heimmannschaft eiskalt aus. In der 45. Minute sorgte Luca Vojinovic mit einem präzisen Abschluss für das 0:2. Nur wenige Augenblicke später, noch vor dem Pausenpfiff, war es erneut Mario Blaumüller, der zum 0:3 traf und damit seine starke Form an diesem Tag unter Beweis stellte.

Essling baut Führung weiter aus

Nach der Halbzeitpause setzte der SV Essling seinen dominanten Auftritt fort. In der 62. Minute erzielte Patrick Hofecker das 0:4, was jegliche Hoffnungen des KSC/FCB Donaustadt auf eine Aufholjagd zunichtemachte. Hofecker zeigte sich auch weiterhin treffsicher und legte in der 71. Minute mit seinem zweiten Tor zum 0:5 nach. Die Defensive des KSC/FCB Donaustadt hatte große Probleme, die schnellen Angriffe des Gegners zu stoppen.

In der 82. Minute sorgte Kilian Eder auch noch für das 6:0. Den Gastgebern gelang in der 90. Minute immerhin noch der Ehrentreffer. Michael Goiss traf zum 1:6, was jedoch nur noch Ergebniskosmetik bedeutete. Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute endete das Spiel, und der SV Essling durfte einen verdienten Auswärtssieg feiern.

Stimmen zum Spiel:

Christian Windisch (Trainer SV Essling): "Essling hat sich den Sieg verdient. Wenn man

sieben hundertprozentige Torchancen nicht nutzt, dann bekommt man halt die Rechnung präsentiert. Mehr kann und will ich nicht dazu sagen."

Roman Szucsitz (Sportlicher Leiter Essling): "Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Ich denke, dass der Sieg auch verdient war in der Höhe. Jetzt wollen wir auch in einer Woche noch einmal drei Punkte und dann geht es in die Sommerpause. Darauf freuen sich trotz der tollen Saison schon alle. Und dann geht es weiter mit der Vorbereitung auf die neue Saison, wo wir wieder durchstarten wollen."

Aufstellungen:

KSC/FCB Donaustadt: Lamin Kanteh, Nicolas Fux, Dario Pfeiffer, Theodor Sack, Sasa Dimitrijevic, Mohamed Mansour, Ivan Strapajevic, Michael Goiss (K), Thomas Frank, Mirza Dugalic, Stephan Zumkeller

Ersatzspieler: Simon Nechwatal, Dominik Puskaric, Mustafa Baytemür, Adnan El Madhi, Kristian Puskaric, Jakob Sandner

Trainer: Christian Windisch

SV Essling: Dominik Szucsits - Philipp Puza, Patrick Hofecker, Martin Reisinger - Daniel Kirchner, Karim Sellini, Anton Heissenberger (K), Mario Blaumüller, Luca Vojinovic, Sebastian Nichitoi - Alexander Kriegel

Ersatzspieler: Christoph Czapka, Kilian Eder, Patrick Larisch, Dejan Velimirovic, Laurenz Ammer, Matthias Alexander Engelits

Trainer: Horst Gruber

Oberliga B: Donaustadt : SVE - 1:6 (0:3)

91 Michael Goiss 1:6

82 Kilian Eder 0:6

71 Patrick Hofecker 0:5

62 Patrick Hofecker 0:4

46 Luca Vojinovic 0:3

45 Mario Blaumüller 0:2

29 Mario Blaumüller 0:1

