Abwechslungsreiches Duell zwischen FC Royal Persia und SV Marianum endet mit Heimsieg

Details Montag, 17. Juni 2024 13:41

Der FC Royal Persia traf am Samstagnachmittag auf den SV Marianum. Die Gastgeber konnten sich am Ende mit 3:1 durchsetzen. Vor allem in der zweiten Halbzeit konnte der FC Royal Persia das Blatt zu seinen Gunsten wenden und drei Punkte einfahren, Marianum steckte aber nie auf und hielt das Match spannend, ehe die Heimischen in der Nachspielzeit das 3:1 nachlegten und den Sack zumachten.

Führung für SV Marianum und Ausgleich durch FC Royal Persia

Der SV Marianum war nach den zuletzt gezeigten Leistungen motiviert und ging daher mit sehr viel Selbstvertrauen in die Begegnung. Die Gäste aus Hernals starteten druckvoll und die offensive Spielanlage wurde mit dem Führungstreffer in der 26. Minute belohnt. Tobias Heigl bediente in seinem Abschiedsspiel Mo Mayer ideal und dieser verwertet sehenswert zum 1:0 für die Gäste. Nur drei Minuten später rutschte der Marianer Innenverteidiger Zettel beim Versuch einen Ball zu klären unglücklich aus, was Persia-Stürmer Kräuter eiskalt ausnutzte und souverän zum Ausgleich netzte.

Danach übernahm Persia das Kommando, zeigte ihre gewohnte Spielstärke, scheiterte aber immer wieder an der gut formierten Defensive der Marianer.

Entscheidung in der Schlussphase

Obwohl in der zweiten Halbzeit beim SV Marianum etwas die Luft draußen war, stellte man sich, speziell im Mittelfeld viel besser auf die Hausherren ein. Royal Persa hatte zwar immer noch den höheren Spielanteil, das Pressingspiel der Marianer funktionierte aber wieder besser und es gab viele gute Umschaltmomente, bei denen einzig und allein der letzte Pass an diesem Tag nicht gelingen wollte.

Spielentscheidend dann die 82. Minute, als Toni Borisov eine Unstimmigkeit der Marianer Verteidigung nütze und den Marianer Schlussmann Kaminsky gekonnt zum 2:1 überhob. Der SV Marianum versuchte danach zwar nochmal alles, Royal Persia verteidigte aber souverän und konnte den Spielstand nach einem schön gespielten Konter sogar noch auf 3:1 erhöhen, wobei der Torschütze diesmal Andrea Di Bello hieß.

Stimmen zum Spiel:

Roman Guryca (Trainer Marianum): "Wir waren bemüht, am Ende muss man Royal Persia aber zum verdienten Sieg gratulieren. Wir haben wirklich alles versucht, aber das zweite Tor ist uns nicht gelungen. Wir haben jetzt noch eine Partie zu spielen, die wir natürlich erfolgreich gestalten wollen, bevor es in die Sommerpause geht."

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "In der ersten Halbzeit war Marianum vor allem aufgrund ihrer Zweikampfstärke und Offensivspieles die bessere Mannschaft. Es kam zu vielen Standardsituationen gegen uns, die jedes Mal sehr gefährlich waren. Die logische Folge war das 1:0. Durch unser wichtiges Ausgleichstor noch kurz vor der Pause haben wir uns in die Halbzeit gerettet. In den zweiten 45 MInuten kamen wir besser ins Spiel und konnten leicht Überhand gewinnen. Das 2:1 kurz vor Schluss brachte dann die Entscheidung. Marianum war allerdings auch in der zweiten Halbzeit immer für ein Tor gut. Das 3:1 aus einem Konter quasi mit dem Schlusspfiff war nur noch Draufgabe . Alles in allem drei Punkte, die aber genauso gut bei Marianum hätten landen können, so gesehen bin ich mit dem Ergebnis zufrieden."

Aufstellungen:

Royal Persia: Mesut Babadostu (K), Kiarash Jafarnezhadsani, Theo Hibler, Marc Steger, Mohammad Bahjat, Alexander Kräuter, Dario Mattevi, Michael Gruber, Mahdi Yaqubi, Martin Hysomemaj, Matthias Arnold

Ersatzspieler: Omid Ebrahimi, Toni Borisov, Diego Mattevi, Daniel Faily, Hamed Mirzaei, Andrea Di Bello

Trainer: Atrin Ramasani

Marianum: Marcel Kaminsky - Fabian Wimmer, Nikodemus Coreth, Fabian Zettl, Sebastian Kainz, Tobias Heigl, Matthias Wiedmann - Laurenz Reimitz, Stanislaus Coreth - Moritz Mayer, Georg Wiedmann (K)

Ersatzspieler: Andrew Pollock, Nick Koppenwallner, Robert Kramer, Maximilian Judmayr, Lukas Rath

Trainer: Roman Guryca

Oberliga B: Royal Persia : Marianum - 3:1 (1:1)

94 Andrea Di Bello 3:1

82 Daniel Faily 2:1

29 Alexander Kräuter 1:1

26 Moritz Mayer 0:1

Details

