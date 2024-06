6:1-Auswärtssieg! SV Hirschstetten macht zum Saisonausklang halbes Dutzend voll

Zum Saisonausklang der Oberliga B trafen der SC Elite und der SV Hirschstetten aufeinander. Die Partie endete Samstagmittag mit einem überzeugenden 6:1-Auswärtssieg für die Gäste. Bereits zur Halbzeit lag der SV mit 3:1 in Führung, legte nach der Pause drei Tore nach, machte das halbe Dutzend voll und verabschiedete sich mit dem 14. Saisonsieg in die Sommerpause.

Nachzügler mit früher Führung

Das Spiel begann mit einer leichten Verzögerung und Anstoß für die Gäste. Der SC Elite präsentierte sich in dunkelblauen Trikots, während der SV in auffälligem Orange mit dunkelblauen Ärmeln auflief. In der 5. Minute versuchte Hirschstetten-Kapitän Dominik Rapf aus 35 Metern einen Schuss, der jedoch von SC-Torwart Christopher Janecek problemlos abgewehrt wurde.

Der Tabellenvorletzte versuchte es immer wieder mit weiten Bällen auf die Flügel, was in der 17. Minute belohnt wurde: Mathew Slavik brachte die Gastgeber nach einer präzisen Flanke von links in Führung. Darüber konnten sich die Heimischen nicht allzu lange freuen, denn der SV Hirschstetten fand schnell eine Antwort.

Gäste drehen Spiel

In der 23. Minute glich Maximilian Furlan für die Gäste aus, als er eine Flanke von der rechten Seite direkt ins lange Eck setzte. Nur fünf Minuten später traf Philip Tinhof nach einer Vorlage von Robin Pfaller aus elf Metern zur 2:1-Führung für Hirschstetten. Die Gäste erhöhten den Druck und setzten die Defensive des SC unter ständigen Druck.

Kurz vor der Halbzeitpause war es Robert Hochmayer, der mit dem Pausenpfiff auf 1:3 erhöhte. Ein Schuss aus kurzer Distanz ließ Torwart Janecek keine Chance.

Nach der Pause war der SV Hirschstetten weiterhin die dominierende Mannschaft. Mario Neumeister eroberte in der 53. Minute den Ball kurz vor der Strafraumgrenze und traf aus 13 Metern ins linke Eck, was den Spielstand auf 1:4 erhöhte.In der 70. Minute wurde ein Foul im Strafraum der Hausherren geahndet und Ebubekir Erkus verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:5.

Doch damit war der Torhunger des SV noch nicht gestillt. Nur acht Minuten später erzielte erneut Erkus sein zweites Tor im Spiel. Nach einer Vorlage von Richard Kagerer schob Erkus den Ball an Keeper Janecek vorbei ins linke Eck zum 1:6-Endstand.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (28180 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.