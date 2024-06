SV Essling verabschiedet sich mit 10:0-Derbysieg über SV Aspern in die Sommerpause

Details Samstag, 22. Juni 2024 21:20

Der SV Essling sicherte sich vor Wochen den Meistertitel in der Oberliga B. Am Samstag traf man nun im Bezirksderby auf den SV Aspern. Das Duell endete mit einem klaren Heimsieg. Die Gastgeber schossen den Gast mit 10:0 aus dem Stadion. Damit unterstrich man die bärenstarke Saison. Mario Blaumüller war der Mann des Spiels - er erzielte vier Tore.

Essling nimmt früh die Kontrolle

Von Beginn an zeigte der SV Essling seine Überlegenheit. Bereits in der zweiten Minute vergab Alexander Kriegel eine Riesenchance aus fünf Metern. Doch Essling ließ sich davon nicht beirren und setzte weiterhin auf Angriff.

Die nächste Möglichkeit hatte Mario Blaumüller in der fünften Minute, dessen Abschluss aus zwölf Metern jedoch nur an die Stange ging. Nach mehreren Versuchen war es schließlich Patrick Hofecker, der in der 35. Minute das erste Tor für Essling erzielte. Ein direkter Freistoß mit dem linken Fuß landete unhaltbar im linken Eck, was Essling die Führung zum 1:0 brachte.

Die Gastgeber kontrollierten weiterhin das Spiel und hatten in der 38. Minute durch eine Flanke von rechts eine weitere Gelegenheit, die jedoch knapp am Tor vorbei ging. Zur Halbzeit stand es 1:0 für Essling, doch dies sollte nur der Anfang einer beeindruckenden Torflut sein.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

In der 51. Minute erhöhte Kilian Eder nach einer Hereingabe von rechts von Nico Wittrich auf 2:0. Nur sechs Minuten später traf Daniel Kirchner zum 3:0 und läutete damit eine Serie von Toren ein, die das Spiel endgültig entschieden.

In der 70. Minute sorgte Mario Blaumüller mit einem weiteren Treffer für das 4:0. Das Spiel war nun endgültig entschieden, doch Essling zeigte keine Gnade. Nur sieben Minuten später überlief Daniel Kirchner den Torhüter und schob den Ball ins leere Tor zum 5:0 ein. Blaumüller erzielte dann in der 81. Minute seinen dritten Treffer, nachdem er eine Vorlage von Nico Wittrich nutzte.

Es folgten weitere Tore in schneller Folge: In der 85. Minute traf Blaumüller erneut mit einem Lupfer über den Torhüter zum 7:0. Daniel Kirchner setzte in der 87. Minute noch einen drauf und traf zum 8:0. Die Überlegenheit von Essling war nun erdrückend, und die Gäste fanden kein Mittel gegen den ständigen Angriffsdruck.

Nico Wittrich, der bereits mehrere Vorlagen gegeben hatte, trug sich in der 89. Minute selbst in die Torschützenliste ein, als er ins kurze Eck zum 9:0 traf. Den Schlusspunkt setzte erneut Mario Blaumüller, der in der letzten Minute der regulären Spielzeit mit einem weiteren Lupfer über den Torhüter zum 10:0 Endstand traf.

Stimmen zum Spiel:

Michael Novotny (Trainer SV Aspern): "Man merkt, dass es gut ist, dass die Saison jetzt zu Ende ist. Die übriggebliebenen Burschen haben alles in die Waagschale gelegt. Die erste Halbzeit war auch okay, die zweite war aber dann schlichtweg viel zu wenig. So verlierst du dann eben gegen einen bärenstarken Gegner wie Essling auch einmal 0:10. Ich will zum Ergebnis gar nichts sagen, das spricht für sich. Wir gehen jetzt einmal in die Sommerpause und hoffen, dass unsere Verletzten zurückkommen, damit wir besser in die neue Saison starten."

Christian Friedl (Obmann Stellvertreter SV Essling): "Natürlich freuen wir uns über den klaren Sieg. Ich denke, dass er auch in dieser Höhe verdient ist. Wir verabschieden uns in den Sommer und dann in die 2. Landesliga. Dort warten ganz andere Herausforderungen auf uns, die wir natürlich gerne annehmen. Heute ist jedenfalls Feiern angesagt."

Aufstellungen:

SV Essling: Andreas Ableidinger - Philipp Puza, Patrick Hofecker, Dejan Velimirovic - Daniel Kirchner (K), Anton Heissenberger, Mario Blaumüller, Luca Vojinovic, Sebastian Nichitoi - Alexander Kriegel, Manuel Summer

Ersatzspieler: Dominik Szucsits, Kilian Eder, Nico Wittrich, Karim Sellini, Patrick Larisch, Martin Reisinger

Trainer: Horst Gruber



Aspern: Lukas Kunz - Maurice Dolezal, Robert Grabowski, Alan Wozniak, Abdurrahman Ercelik (K) - Manuel Peintinger, Dominic Schulz, Tim Stärker, Damir Redzepovic, Prince Losso - Michael Feichtinger

Ersatzspieler: Vojtech Hofman, Christoph Klaus, Florian Madl

Trainer: Michael Novotny

Oberliga B: SVE : SVA - 10:0 (1:0)

90 Mario Blaumüller 10:0

89 Nico Wittrich 9:0

87 Daniel Kirchner 8:0

85 Mario Blaumüller 7:0

81 Mario Blaumüller 6:0

77 Daniel Kirchner 5:0

70 Mario Blaumüller 4:0

57 Daniel Kirchner 3:0

51 Kilian Eder 2:0

35 Patrick Hofecker 1:0

Foto: Lisa-Marie-Gruber

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.