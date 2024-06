11 Tore-Spektakel zum Saisonausklang! Nach fulminanter Aufholjagd dreht dezimierter KSC/FCB Donaustadt Spiel in der Overtime

Details Sonntag, 23. Juni 2024 17:10

In einem hochdramatischen Spiel zum Saisonausklang der Oberliga B gelang dem KSC/FCB Donaustadt ein beeindruckender 6:5-Sieg beim SR Donaufeld 1b. Das Match war geprägt von vielen Toren und Spannung bis zum Schlusspfiff. Am Ende entschieden unbändiger Wille und späte Treffer das Spiel zugunsten der dezimierten Gäste, die im letzten Match das Dutzend an Saisonsiegen vollmachten.

Hausherren mit früher 3:0-Führung

Donaufeld 1b legte einen Blitzstart hin. Haris Muheljic brachte die Gastgeber in der 7. Minute in Führung. In der 14. Minute bekamen die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen, den Jusuf Ismaili allerdings links am Tor vorbeischoss. Ismaili machte seinen Fehlschuss aber nur eine Minute später wieder gut und erhöhte auf 2:0. In der 17. Minute traf Mikail Ünlü zum 3:0.

Die Gäste konnten durch einen sicher verwandelten Elfmeter von Michael Goiss in der 33. Minute auf 3:1 verkürzen. Kurz darauf stellte Ünlü den Drei-Tore-Abstand mit einem weiteren Treffer wieder her. Doch Donaustadt blieb dran: Jakob Sandner verkürzte in der 39. Minute erneut, sodass es mit einem 4:2 in die Halbzeit ging.

Gäste krönen sensationelle Aufholjagd mit Doppelschlag in der Overtime

KSC/FCB Donaustadt kam entschlossen aus der Kabine. Sasa Dimitrijevic brachte die Gäste in der 51. Minute mit seinem Treffer zum 4:3 wieder ins Spiel. In der 60. Minute schwächte sich Donaustadt jedoch selbst, als Pablo Lombas nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah.

Die Heimischen wussten die numerische Überzahl zu nutzen und erhöhten in der 68. Minute durch Lukas Tutzer auf 5:3. Doch die Gäste gaben nicht auf: Kristian Puskaric traf in der 80. Minute zum 5:4 und leitete damit die dramatische Schlussphase ein. In der 90. Minute bekam der KSC/FCB einen Elfmeter zugesprochen, den Lamin Kanteh sicher verwandelte und damit zum 5:5 ausglich.

Die Nachspielzeit wurde dann zum absoluten Höhepunkt: Mohamed Mansour erzielte in der 96. Minute mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze, der via Unterkante der Latte ins Tor ging, den 6:5-Siegtreffer für KSC/FCB Donaustadt. Nachdem Donaufelds Maurice Bachmann die Ampelkarte gesehen hatte, ertönte der Schlusspfiff, durften die Gäste einen spektakulären und nicht mehr für möglich gehaltenem 6:5-Auswärtssieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (28480 Bonuspunkte)

Oberliga B: SR Donaufeld 1b : Donaustadt - 5:6 (4:2)

95 Mohamed Mansour 5:6

94 Lamin Kanteh 5:5

80 Kristian Puskaric 5:4

68 Lukas Tutzer 5:3

51 Sasa Dimitrijevic 4:3

39 Jakob Sandner 4:2

37 Mikail Ünlü 4:1

33 Michael Goiss 3:1

17 Mikail Ünlü 3:0

15 Jusuf Ismaili 2:0

7 Haris Muheljic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

