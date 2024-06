FC Royal Persia gewinnt Sieben-Tore-Krimi gegen SZ Marswiese

Details Montag, 24. Juni 2024 07:44

Der FC Royal Persia setzte sich am Samstag mit 4:3 gegen SZ Marswiese durch. Die Partie bot von der ersten Minute an Spannung und zahlreiche Tore. Am Ende entschied die Effektivität der Gäste das Spiel zu ihren Gunsten, obwohl SZ Marswiese sich nie aufgab und bis zum Schluss kämpfte. Mann des Spiels war Ahmmed Bahjat, der gleich drei Tore erzielte und die Gäste praktisch im Alleingang zu drei Punkten schoss.

Blitzstart von FC Royal Persia

Kaum war die Partie angepfiffen, erzielte Ahmmed Mohammad Bahjat in der 6. Minute das 1:0 für die Gäste aus Persia. Schöne Aktion über mehrere Stationen und schon nutzte Bahjat eine Unachtsamkeit in der Defensive der Marswiese aus und brachte sein Team früh in Führung.

Der frühe Rückstand schockte SZ Marswiese, und sie hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. In der 39. Minute war es dann erneut der FC Royal Persia, der den Ball im Netz unterbrachte. Diesmal war Dario Mattevi vom Elfmeterpunkt zur Stelle und erhöhte auf 0:2. Nur eine Minute nach dem zweiten Gegentor gelang Lorenz Offner nach einer Unkonzentriertheit in der Persia-Defensive der Anschlusstreffer zum 1:2. Offner zeigte sich eiskalt vor dem Tor und brachte sein Team wieder ins Spiel. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte der Gäste etwas nach, sodass das Spiel ausgeglichener wurde und die Zuschauer noch einige Tore zu sehen bekamen. Höhepunkt der zweiten Halbzeit war Ahmmed Bahjats Fallrückzieher zum 3:1 der Gäste. Insgesamt drei Mal konnte eine kämpferische Marswiese aber nach Zwei-Tore-Führung der Gäste den Anschlusstreffer erzielen, sodass der Sieg bis zum Abpfiff noch an der Kippe stand.

Stimme zum Spiel:

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "Wir haben in den ersten 45 Minuten das Spiel kontrolliert, viel Ballbesitz gehabt und sehr viele Torchancen herausgespielt. Hervorheben möchte ich den dreifachen Torschützen Ahmmed Bahjat. Wir freuen uns natürlich über den Sieg zum Abschluss. Jetzt geht es in die wohlverdiente Sommerpause. Und wir wissen alle, dass die Sommerpause nicht lange dauert. Das heißt, jetzt heißt es Abschalten, um sich dann gut auf die neue Saison vorzubereiten."

Aufstellungen:

Marswiese: Peter Piuk - Florian Bach, Florian Goday, Simon Sedlar (K) - Luca Missmahl, Jonas Stadlbauer, Kilian Weiss, Brendan King - Lorenz Offner, Aaron Kabusch, Florian Komenda

Ersatzspieler: Patrick Amici, Moritz Steiner, Benjamin Safer, Kilian Poppe

Trainer: Roman Hofstetter

Royal Persia: Mesut Babadostu (K), Kiarash Jafarnezhadsani, Theo Hibler, Marc Steger, Ahmmed Mohammad Bahjat, Diego Mattevi, Daniel Faily, Dario Mattevi, Nico Raczynski, Mahdi Yaqubi, Andrea Di Bello

Ersatzspieler: Omid Ebrahimi, Toni Borisov, Martin Hysomemaj, Hamed Mirzaei, Markus Jansche

Trainer: Dr. Atrin Ramasani

Oberliga B: Marswiese : Royal Persia - 3:4 (1:2)

80 Florian Komenda 3:4

76 Ahmmed Mohammad Bahjat 2:4

65 Lorenz Offner 2:3

54 Ahmmed Mohammad Bahjat 1:3

40 Lorenz Offner 1:2

39 Dario Mattevi 0:2

6 Ahmmed Mohammad Bahjat 0:1

Details

