SV Marianum schießt UFK Schwemm mit 10:0 aus dem Stadion

Der SV Marianum traf am Samstagnachmittag auf den UFK Schwemm. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle auch mehr als gerecht. Das Spiel endete mit einem 10:0-Heimsieg. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Moritz Hartmann und Stanislaus Coreth, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Frühe Führung und dominantes Spiel

Die Heimmanschaft startete wie aus der Pistole geschossen und führte bereits nach sieben Minuten mit 2:0. Ein missglückter Abwehrversuch von Martin Josef Goller ins eigene Tor und Marianum-Torgarant Georg Wiedmann, nach herrlichem Pass von Matthias Wiedmann, sorgten bereits früh in der Begegnung für klare Verhältnisse.

Die Gastmannschaft tat sich nach dem frühen Rückstand schwer, ins Spiel zu finden, hatte bei einem Versuch, den weit vor dem Tor stehenden Goalie Kaminsky, zu überheben, aber man hatte Pech, da der Ball nicht ins Tor, sondern an die Latte ging. Das war es dann aber auch schon mit nennenswerten Aktionen der Gäste. Von diesem kurzen Schreckmoment wachgerüttelt, starteten die Marianer wiederum ihren Turbo und von da an ging es nur mehr in eine Richtung, nämlich in die des UFK-Goalies Elias Bauer. In der 37. Minute dann die endgültige Entscheidung in der Partie. Coreth wird im 16er gelegt und verwandelt den daraus resultierenden Elfer selbst zum 3:0.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, setzte der SV Marianum seine Torjagd fort. In der 48. Minute markierte Stanislaus Coreth mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:0. Der Torreigen schien kein Ende zu nehmen, als Nikodemus Coreth in der 61. Minute auf 5:0 erhöhte.

Die Schlussphase der Partie wurde dann zur Moritz-Hartmann-Show. Zunächst erzielte Vincent Weger in der 76. Minute das 6:0. Dann traf Hartmann innerhalb von nur wenigen Minuten gleich dreimal: In der 78., 80. und 85. Minute erhöhte er das Ergebnis auf 9:0. Die Defensive von UFK Schwemm war völlig überfordert und konnte dem Druck des SV Marianum nichts entgegensetzen.

Den Schlusspunkt setzte Nikolaus Dvoracek in der 90. Minute, als er zum 10:0-Endstand traf. Kurz danach pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und der SV Marianum konnte einen historisch hohen Sieg feiern.

Dieses beeindruckende Ergebnis unterstreicht die Dominanz des SV Marianum in dieser Saison und ihre Fähigkeit, auch gegen vermeintlich schwächere Gegner keine Nachlässigkeiten zu zeigen. Mit dieser starken Leistung haben sie ein klares Statement in Richtung der Konkurrenz gesendet.

Stimme zum Spiel:

Roman Guryca (Trainer Marianum): "Wir haben die beste Oberliga-Saison mit einem Schützenfest gegen UFK Schwemm gekrönt. Es war alles angerichtet für einen wunderbaren Tag. Das Wetter war herrlich, die Zuschauer Kulisse am Postplatz, aufgrund des geplanten Sommerfestes, ein Traum. Dementsprechend motiviert, wollten die Jungs daher nochmal so richtig einen raushauen. Ich freue mich für unseren Verein und meine Jungs, dass sie dieser starken Saison mit dem heutigen Spiel die Krone aufsetzen konnten. Die Art und Weise wie wir in den letzten Monaten, sowohl in der KM als auch in der Reserve gespielt haben, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Mal sehen, was da für uns so noch alles möglich ist."

Aufstellungen:

Marianum: Marcel Kaminsky - Fabian Wimmer, Nikodemus Coreth, Sebastian Kainz, Matthias Wiedmann - Vincent Weger, Lukas Rath, Laurenz Reimitz, Stanislaus Coreth - Moritz Mayer, Georg Wiedmann (K)

Ersatzspieler: Thomas Ninic, Alexander Giglberger, Nikolaus Dvoracek, Moritz Hartmann

Trainer: Roman Guryca

UFK Schwemm: Elias Bauer, Philipp Hafenscher, Martin Josef Goller, Michael Obrietan, Markus Stefansky, Matthias Aberle, Christopher Matzaljk, Mathias Sehnal, Jan Valant, Jan Pilsits (K), Julian Schwaiger

Ersatzspieler: Rejhan Dolovac, Thomas Bröckl, Luis Rosenfeld, Harald Lang, Christoph Rupp

Trainer: Thomas Bröckl

Oberliga B: Marianum : UFK Schwemm - 10:0 (3:0)

90 Nikolaus Dvoracek 10:0

85 Moritz Hartmann 9:0

80 Moritz Hartmann 8:0

78 Moritz Hartmann 7:0

76 Vincent Weger 6:0

61 Nikodemus Coreth 5:0

48 Stanislaus Coreth 4:0

37 Stanislaus Coreth 3:0

7 Georg Wiedmann 2:0

3 Eigentor durch Martin Josef Goller 1:0

