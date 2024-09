FC Royal Persia siegt souverän gegen FV 1210 Wien

Details Sonntag, 01. September 2024 00:06

Der FC Royal Persia setzte sich in der ersten Runde der Oberliga B gegen den FV 1210 Wien mit 2:0 durch. Die Gäste aus Royal Persia sicherten sich einen verdienten Auswärtssieg, indem sie bereits in der ersten Halbzeit zwei Tore erzielten und die Führung bis zum Ende des Spiels hielten.

Frühe Führung durch Ahmmed Mohammad Bahjat

Schon in der 18. Minute gelang es Ahmmed Mohammad Bahjat, seine Mannschaft per Kopf in Führung zu bringen. Bahjat nutzte eine Unachtsamkeit der Abwehr des FV 1210 Wien und brachte den Ball souverän im Netz unter. Dieser Treffer gab dem FC Royal Persia die nötige Sicherheit und Kontrolle über das Spiel.

Die Heimmannschaft versuchte daraufhin, sich ins Spiel zurückzukämpfen und erarbeitete sich die eine oder andere Halbchance. Doch die Abwehr von Royal Persia stand sicher und ließ keine größeren Möglichkeiten zu. Der FV 1210 Wien fand kein Mittel, um die gut organisierte Defensive der Gäste zu durchbrechen.

Erhöhung durch Matthias Arnold

Nur zwölf Minuten nach dem ersten Tor legte der FC Royal Persia nach. In der 30. Minute war es Matthias Arnold, der vom Elfmeterpunkt das 2:0 erzielte. Mit diesem Tor baute Royal Persia seine Führung aus und setzte die Heimmannschaft weiter unter Druck.

Der FV 1210 Wien versuchte weiterhin, ins Spiel zurückzukommen, doch die Gäste ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Bis zur Halbzeitpause änderte sich am Spielstand nichts mehr, sodass es mit einer 2:0-Führung für den FC Royal Persia in die Kabinen ging.

Nach der Pause änderte sich das Bild nicht wesentlich. Der FV 1210 Wien bemühte sich weiterhin, den Anschluss zu finden, doch die Gäste aus Royal Persia verteidigten geschickt und lauerten auf Kontermöglichkeiten. Die wenigen Chancen, die sich der FV 1210 Wien erarbeitete, wurden entweder von der Abwehr des FC Royal Persia entschärft oder der Torhüter parierte souverän. Schließlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit ab.

Stimme zum Spiel:

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "Aufgrund des Unwetters mussten wir kurzfristig auf den Kunstrasen ausweichen. Dies hat uns das Leben nicht gerade einfacher gemacht. In den ersten 15 Minuten war ein Abtasten von beiden Mannschaften das höchste der Gefühle. Wir konnten allerdings nach dem 1:0 per befreiter aufspielen und haben sicherlich die erste Halbzeit dominiert. Abgesehen vom 2:0 durch einen Elfmeter hatten wir noch drei 100-prozentige Chancen, die sowohl vom sehr starken gegnerischen Tormann als auch von der Stange verhindert wurden. In der zweiten Spielhälfte haben wir den Faden etwas verloren und 1210 Wien kam mit einem aggressiven Pressing besser ins Spiel. Wir hatten zwar wieder unsere Chancen, aber es war sicherlich nicht mehr das was wir uns vorgenommen hatten. Ich bin mal mit den drei Punkten zufrieden, aber vor allem die zweite Halbzeit muss uns eine Warnung sein."

Aufstellungen:

1210 Wien: Simon Frantisek Leier - Ellis Nyantakyi, Dominik Tchatchoua Kamgaing, Galvin Ikekpolor - Karim Omar, Jalil Anwari, Mohamed Jonathan Doumbia (K), Josef El Sharkawy - Johannes Seyer, Harjot Basra, Leonardo Jovanovic

Ersatzspieler: Nicolas Tomek, Malik Osmanov, Jeremy Suarez Velandia, Marvin Obaro, Ayham Daaboul

Trainer: Pierre Kettler



Royal Persia: Mesut Babadostu (K), Kiarash Jafarnezhadsani, Maximilian Sihler, Ahmmed Mohammad Bahjat, Mohammad Bahjat, Marc Steger, Atanas Tonkov, Amar Gutic, Benjamin Markic, Dominik Nikollbibaj, Matthias Arnold

Ersatzspieler: Andreas Lösch, Christopher Kraxner, Theo Hibler, Daniel Faily, Nico Raczynski, Khaled Ali

Trainer: Atrin Ramasani

Oberliga B: FV 1210 Wien : Royal Persia - 0:2 (0:2)

30 Matthias Arnold 0:2

18 Ahmmed Mohammad Bahjat 0:1

