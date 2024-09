Packender Auftakt: FC Kapellerfeld besiegt SV Marianum mit 4:3

Details Montag, 02. September 2024 09:10

Zum Saisonauftakt der Oberliga B trafen SV Marianum und FC Kapellerfeld aufeinander. In einer spektakulären Partie, die von vielen Toren und engen Szenen geprägt war, setzte sich schließlich der FC Kapellerfeld mit 4:3 durch. Vor allem Petru Bugulet glänzte, trug mit einem Hattrick maßgeblich zum Auswärtssieg bei. Dass es nach einer komfortablen 3:0-Führung aber überhaupt noch einmal spannend wurde, schmeckte den Gästen wenig.

Starker Beginn für FC Kapellerfeld

Von Beginn an dominierte der FC Kapellerfeld das Spielgeschehen. Bereits in der 15. Minute gelang es Petar Jevtic, den Führungstreffer zum 1:0 für die Gäste zu erzielen. Nur zwei Minuten später erhöhte Petru Bugulet auf 2:0. Die Defensive von SV Marianum wurde binnen 120 Sekunden zweimal überrascht.

Der FC Kapellerfeld brachte die Führung anschließend bis zur Pause über die Zeit, ging mit dem 2:0 in die Kabinen.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Seitenwechsel setzte der FC Kapellerfeld seine offensive Spielweise fort. In der 51. Minute war es erneut Petru Bugulet, der mit seinem zweiten Treffer des Tages die Führung auf 3:0 ausbaute. Die Anhänger von SV Marianum befürchteten bereits eine deutliche Niederlage, doch ihre Mannschaft zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel.

In der 64. Minute gelang Stanislaus Coreth per Elfmeter der Anschlusstreffer zum 1:3, was bei den Fans der Heim-Mannschaft neuen Mut weckte. Der Druck auf die Abwehr des FC Kapellerfeld nahm zu, und SV Marianum drängte weiter nach vorne. In der 83. Minute war es erneut Stanislaus Coreth, der mit seinem zweiten Tor zum 2:3 traf und das Spiel wieder spannend machte.

Die Freude bei SV Marianum währte jedoch nicht lange. Nur eine Minute später, in der 84. Minute, stellte Petru Bugulet mit seinem dritten Treffer des Tages den alten Abstand wieder her und erzielte das 2:4. Doch auch dieses Tor konnte den Kampfgeist der Heim-Mannschaft nicht brechen.

In der 90. Minute sorgte Nikodemus Coreth mit seinem Treffer zum 3:4, erneut aus einem Elfmeter, nochmals für Hoffnung bei SV Marianum. Die sechsminütige Nachspielzeit versprach eine dramatische Schlussphase, doch letztendlich konnte der FC Kapellerfeld die knappe Führung über die Zeit retten.

__________ Marianum: Marcel Kaminsky - Jakob Krommer, Robert Kramer, Leon Skreta, Matthias Wiedmann - Moritz Mayer-Schmalix, Nikodemus Coreth, Stanislaus Coreth, Thomas Ninic, Artur Pariasek - Georg Wiedmann (K)



Ersatzspieler: Andrew Pollock, Nick Koppenwallner, Franziskus Coreth, Moritz Hartmann, Lorenz Natter



Trainer: Roman Guryca

__________ Kapellerfeld: Manuel Bendekovits, David Kosnopfl, Boris Marjanovic, Florian Tilger, Petar Jevtic (K), Petru Bugulet, Petru-Cristian Hrisca, Kagan Özen, Oleh Haidamakha, Antonio Dipic, Lukas Wacek



Ersatzspieler: Oliver Zottl, Miljan Obradovic, Rene Striny, Dragan Jovanovic, Zaim Nasufi



Trainer: Mato Markovic

Oberliga B: Marianum : Kapellerfeld - 3:4 (0:2)

91 Nikodemus Coreth 3:4

84 Petru Bugulet 2:4

83 Stanislaus Coreth 2:3

64 Stanislaus Coreth 1:3

51 Petru Bugulet 0:3

17 Petru Bugulet 0:2

15 Petar Jevtic 0:1

Details

