SV Hirschstetten siegt deutlich gegen UD Süssenbrunn

Details Montag, 02. September 2024 17:22

Der SV Hirschstetten setzte sich am Samstag klar mit 3:0 gegen UD Süssenbrunn durch. Die Gäste aus Hirschstetten kontrollierten von Anfang an das Spiel und nutzten ihre Chancen konsequent. UD Süssenbrunn konnte dem Druck nicht standhalten und musste sich schließlich auch aufgrund zweier Platzverweise geschlagen geben.

Frühe Führung für SV Hirschstetten

Das Spiel zwischen UD Süssenbrunn und SV Hirschstetten begann mit hohem Tempo. Beide Teams versuchten von Beginn an, nach vorne zu spielen, bis ein Tor fällt, dauert es aber. In der 41. Minute war es dann so weit. Philip Tinhof von SV Hirschstetten nutzte eine Unaufmerksamkeit der gegnerischen Abwehr und erzielte das 1:0 für die Gäste. Bis zur Halbzeitpause blieben weitere Tore aus, obwohl beide Mannschaften Chancen hatten.

Nach der Halbzeitpause erhöhte SV Hirschstetten den Druck und wurde in der 55. Minute belohnt. Anas El-Tahir baute die Führung für die Gäste auf 2:0 aus. UD Süssenbrunn wirkte zunehmend verunsichert.

Platzverweise und der endgültige Knockout

In der 78. Minute musste UD Süssenbrunn einen weiteren schweren Rückschlag hinnehmen. Guelord Epanga erhielt die Rote Karte. Nur eine Minute später folgte ein weiterer Rückschlag: Julian Hauser sah die Gelb-Rote Karte, und UD Süssenbrunn musste die restlichen Minuten mit nur neun Spielern bestreiten.

SV Hirschstetten nutzte die numerische Überlegenheit gnadenlos aus und erzielte in der 85. Minute das 3:0. Filpos Tesfay war der Torschütze, der endgültig alle Hoffnungen von UD Süssenbrunn auf ein Comeback zunichte machte. Mit diesem Treffer war das Spiel entschieden, und SV Hirschstetten sicherte sich den verdienten Sieg.

Stimme zum Spiel:

Gerald Erler (Sportlicher Leiter Hirschstetten): "Saisonauftakt auswärts gegen den Aufsteiger, viele Ausfälle und eine schwache erste Halbzeit. Trotzdem haben wir am Ende aber drei Punkte geholt. Ich denke, man kann zufrieden sein. Obwohl wir natürlich über die erste Halbzeit reden müssen."

Thomas Irsigler (Trainer Süssenbrunn): "Bei blühender Hitze war es ein Abtasten in der Anfangsphase von beiden Teams ohne nennenswerte Chancen. Den ersten Hochkaräter der Partie hatte dann Brunner, als er in der 36. Minute alleine vor dem Schlussmann auftauchte , der aber seinen Kasten mit einem tollen Reflex sauber hielt. Hirschstetten ging dann mit der ersten Chance auch in Führung, Pichler konnte einen Schuss von rechts aber noch parieren, doch beim Nachschuss war er chancenlos. Mit diesem Stand ging es auch in die Kabinen. Nach der Pause kamen wir wieder zu einer guten Möglichkeit durch Bergner der aus 5 Metern am Torhüter scheiterte. In der 55. Minute die Vorentscheidung - die Gäste erzielen nach einer guten Kombination über mehrere Stationen das 2:0. In der 78. bzw 79. Minute mussten wir mit Gelb Rot und Rot für einen strittigen Torraub zwei Aufschlüsse hinnehmen. So spielte Hirschstetten die Schlussphase souverän herunter und erzielte in der 86. Minute auch noch das 3:0. Dann war Schluss."

Oberliga B: UD Süssenbrunn : Hirschst. - 0:3 (0:1)

85 Filpos Tesfay 0:3

55 Anas El-Tahir 0:2

41 Philip Tinhof 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.