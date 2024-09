KSC/FCB Donaustadt siegt knapp gegen SZ Marswiese

Details Montag, 02. September 2024 17:29

Im Auftaktspiel der Oberliga B gelang es KSC/FCB Donaustadt, sich knapp mit 1:0 gegen SZ Marswiese durchzusetzen. Ein frühes Tor von Kevin Metz entschied das Spiel zugunsten der Gäste und bescherte ihnen somit einen gelungenen Saisonstart.

Frühe Führung durch Kevin Metz

Das Spiel begann mit viel Tempo. Bereits in der 18. Minute konnten die Gäste aus Donaustadt ihre erste Chance nutzen. Kevin Metz, der sich geschickt durch die Abwehr von SZ Marswiese manövrierte, erzielte das erste und einzige Tor des Spiels. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck ließ er dem Torwart von SZ Marswiese keine Chance und brachte KSC/FCB Donaustadt mit 1:0 in Führung.

Nach dem Führungstreffer zogen sich die Gäste etwas zurück und überließen SZ Marswiese mehr Ballbesitz. Die Hausherren versuchten immer wieder, durch schnelle Kombinationen und gezielte Pässe in die Spitze zum Erfolg zu kommen. Doch die gut organisierte Abwehr von KSC/FCB Donaustadt ließ kaum gefährliche Torraumszenen zu. Besonders auffällig war die Defensivarbeit der Gäste, die immer wieder geschickt die Räume eng machten und so den Spielfluss der Gastgeber unterbanden.

Hart umkämpfte zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit intensivierten beide Mannschaften ihre Bemühungen, um das Spiel in ihre Richtung zu lenken. SZ Marswiese drängte zunehmend auf den Ausgleich und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Doch entweder fehlte die letzte Präzision im Abschluss oder der Torwart von KSC/FCB Donaustadt konnte mit starken Paraden die Führung verteidigen.

KSC/FCB Donaustadt hingegen setzte auf Konter und hatte ebenfalls die Chance, die Führung auszubauen. Allerdings scheiterten auch sie mehrfach am gut aufgelegten Torhüter der Gastgeber oder verpassten knapp das Ziel. Die Anspannung war in jedem Zweikampf spürbar, und beide Teams kämpften bis zur letzten Minute um jeden Ball.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die fünfminütige Nachspielzeit brachten noch einmal Spannung pur. SZ Marswiese warf alles nach vorne, um den ersehnten Ausgleich zu erzielen, doch der Ball wollte nicht ins Tor.

Stimme zum Spiel:

Roman Hofstetter (Schriftführer Marswiese): "Es war ein von Hitze geprägtes Spiel, wobei die Spieler sich auf dem Platz nichts schenkten und sich einiges abverlangten. Leider fehlten uns einige Stammspieler aufgrund von Verletzungen und so hatten viele junge Spieler die Chance sich zu zeigen. Donaustadt hat in der ersten Halbzeit einige Chancen gehabt, konnten sie aber nicht nutzen. Das Tor geschah leider nach einem Aufbaufehler von uns. Kurz vor der Halbzeit musste leider unser Torwart Peter Piuk nach einem Zusammenprall mit einem ausgekugeltem Finger ausgewechselt werden. Zweite Halbzeit waren wir dann bestimmender in den Angriffsaktionen und auch wesentlicher stabiler in der Abwehrarbeit. Wir konnten uns einige Chancen herausspielen, diese aber nicht im Tor unterbringen. Über 90 Minuten war die Niederlage nicht unverdient, ein Unentschieden wäre aber auf jeden Fall möglich gewesen. Gratulation an Donaustadt, die in diesem Jahr sicherlich oben mitspielen werden."

Oberliga B: Marswiese : Donaustadt - 0:1 (0:1)

18 Kevin Metz 0:1

