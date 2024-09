UFK Schwemm siegt knapp gegen UD Süssenbrunn

Details Sonntag, 08. September 2024 13:47

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der 2. Runde der Oberliga B setzte sich UFK Schwemm mit einem knappen 1:0-Sieg gegen UD Süssenbrunn durch. Das einzige Tor der Partie fiel in der ersten Halbzeit und entschied das Match zugunsten der Gastgeber.

Führung für UFK Schwemm

UFK Schwemm begann druckvoll. UD Süssenbrunn hielt jedoch gut dagegen und ließ zunächst keine klaren Torchancen zu. In der 29. Minute gelang es schließlich Mathias Sehnal, den Bann zu brechen. Mit einem präzisen Schuss brachte er UFK Schwemm in Führung. UD Süssenbrunn versuchte umgehend zu reagieren, doch die Defensive von UFK Schwemm stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu.

Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel hart umkämpft. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, jedoch ohne weitere Tore. UFK Schwemm ging mit der knappen Führung in die Kabine.

Spannung bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel erhöhte UD Süssenbrunn den Druck und drängte auf den Ausgleich. Das Team zeigte mehr Offensivdrang und kam zu einigen gefährlichen Situationen, doch die Abwehr von UFK Schwemm blieb konzentriert und verhinderte den Treffer. Die Partie wurde zunehmend intensiver und beide Teams schenkten sich nichts.

In der 90. Minute kam es zu einer Schlüsselszene, die das Spiel endgültig zugunsten von UFK Schwemm entschied. Dominic Strohmayer von UD Süssenbrunn sah die rote Karte und musste den Platz verlassen. Diese Unterzahl machte es den Gästen noch schwerer, den ersehnten Ausgleich zu erzielen. Uns so blieb es auch beim Sieg der Gastgeber.

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer Süssenbrunn): "Wir traten mit dem allerletzten Aufgebot an, mussten unglaubliche 12 Spieler aus verschiedenen Gründen vorgeben. Obwohl viele Spieler der zweiten Mannschaft im Einsatz waren, kann ich meinem Team keinen Vorwurf machen, uns fehlte etwas das Glück in einigen Situationen. Ein Remis wäre verdient gewesen."

Oberliga B: UFK Schwemm : UD Süssenbrunn - 1:0 (1:0)

29 Mathias Sehnal 1:0

