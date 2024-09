SR Donaufeld 1b triumphiert gegen KSV Siemens Großfeld

Details Sonntag, 08. September 2024 14:29

In der 2. Runde in der Oberliga B setzte sich SR Donaufeld 1b auswärts mit 2:0 gegen KSV Siemens Großfeld durch. Ein Eigentor von Josip Ivankovic und ein später Treffer von Mahdi Rezaie besiegelten den Sieg für die Gäste. Die Partie, die über einen Großteil der Spieldauer hinweg von den Gästen dominiert wurde, sah zudem eine Gelb/Rote Karte gegen Damir Halilhodzic von KSV Siemens Großfeld. "In Summe absolut verdient, weil meine Mannschaft gezeigt hat, was sie kann", resümierte Ivan Mitric, Trainer auf Seiten der Donaufelder.

Frühes Eigentor bringt SR Donaufeld 1b in Führung

Das Spiel begann mit hoher Intensität, und beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz. Donaufeld tat sich zu Beginn aber schwer, "weil sich der Platz als schwierig herausgestellt hat." Knapp 20 Minuten brauchten die Gäste um sich ans Geläuf zu gewöhnen, dann übernahmen sie aber das Kommando und konnten sich auch unmittelbar belohnen. In der 23. Minute setzte sich ein junger Donaufelder auf der Seite durch, schoss aufs Tor und traf dabei Josip Ivankovic, der den Ball für seinen Torhüter unhaltbar abfälschte. Der Treffer zählte als Eigentor. Danach hatten die Gäste weitere gute Möglichkeiten, ließen diese aber aus. Etwa 70% Ballbesitz zeugten aber von einer dominanten Vorstellung.

Rezaie macht den Sack zu

In der 56. Minute schlugen die Gäste dann erneut zu: Mahdi Rezaie nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive von KSV Siemens Großfeld und erzielte aus knapp 11 Metern das 2:0 für SR Donaufeld 1b, nachdem er zuvor perfekt vom rechten Außerverteidiger in Szene gesetzt wurde. Mit diesem Treffer war die Vorentscheidung gefallen, auch wenn noch über eine halbe Stunde zu spielen war.

Die Heimelf versuchte weiterhin, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Defensive der Gäste blieb stabil. In der 82. Minute musste KSV Siemens dann auch noch eine Gelb/Rote Karte hinnehmen. Damir Halilhodzic wurde des Feldes verwiesen, was die Hoffnungen auf ein Comeback weiter schmälerte. In den verbleibenden Minuten gelang es KSV Siemens nicht mehr, gefährliche Angriffe zu kreieren, und SR Donaufeld 1b brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.

Ivan Mitric: "In Summe ein absolut verdienter Erfolg für meine Jungs, die sich anfangs schwer getan haben ins Spiel zu finden. Mit Fortdauer sind sie aber immer dominanter aufgetreten und haben auch die Tore gemacht. Für so ein junges Team, ist es natürlich wichtig gut in die Saison zu kommen, gut zu spielen, zu gewinnen und so Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu tanken."

__________ Siemens Großfeld: Luka Tchitchinadze - Simon Loberau, Josip Ivankovic, Valentin Stollreiter (K), Chidinma Onuorah, Abulrahman Alhashim - Nino Vincetic, Marko Pavkovic, Peter Beigel, Leo Perez-Salado - Marko Pavlovic



Ersatzspieler: Nathan Emedole, Jeremiah Owopebijo, Nikita Shashkov, Müstak Sawari, Furkan Tuna, Sulayman Janneh



Trainer: Damir Halilhodzic

__________ SR Donaufeld 1b: Florian Kloiber (K), Emanuel Drozd, Talha Kankural, Florian Wieninger, Eldin Suljevic, Mahdi Rezaie, Oliver Dojcinovic, Brian Ali, Sandro Häring, Edip Baydar, Manuel Sadjadi



Ersatzspieler: Jakob Neubauer, Uran Neziroski, Luka Stevanovic, Femi Anjorin, Haris Muheljic, Mohammad Nouri



Trainer: Ivan Mitric

Oberliga B: Siemens : SR Donaufeld 1b - 0:2 (0:1)

56 Mahdi Rezaie 0:2

23 Eigentor durch Josip Ivankovic 0:1

