4:0! SV Aspern schlägt dezimierten SC Elite klar

Im Oberliga B Duell zwischen dem SV Aspern und dem SC Elite konnte sich die Heimmannschaft eindrucksvoll mit 4:0 durchsetzen. Bereits zur Halbzeit führte der SV mit 1:0, und in der zweiten Hälfte machten die Hausherren den Sieg mit drei weiteren Treffern perfekt. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Abdurrahman Ercelik, der gleich zwei Treffer für seine Mannschaft erzielte. Trotz einiger guter Chancen und einer kämpferischen Leistung konnte SC Elite, der schon Mitte der ersten Halbzeit dezimiert war, das Blatt nicht wenden.

Elfmeter bringt Hausherren in Front - Elite nur noch zu zehnt

In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab. In der 10. Minute konnte der SC erstmals für Gefahr sorgen, als Armin Islamovic Hasan Bakir in den Strafraum schickte, dieser aber von einem Verteidiger abgedrängt wurde. Wenige Minuten später hatte Elite erneut eine Möglichkeit, als Martin Magerle nach einer Kopfballvorlage von Daniel Ipser knapp drüberschoss.

Die erste richtig gefährliche Situation ergab sich in der 22. Minute für den SV Aspern. Ein Elfmeter wurde verhängt, und Abdurrahman Ercelik trat an. Ercelik verwandelte sicher und brachte seine Mannschaft in Führung. Kurz danach waren die Gäste nur noch zu zehnt: Veljko Jevtic musste mit Gelb-Rot den Platz verlassen. Das war vermutlich die entscheidende Szene dieses Spiels. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte Aspern zunächst kein weiteres Tor erzielen, und so ging es mit dem 1:0 in die Halbzeitpause.

Aspern macht in Überzahl alles klar

Die zweite Halbzeit begann ohne Wechsel auf Seiten der Gastgeber. In der 54. Minute wurde es wieder spannend, als Zeljko Grbic nach einem weiten Pass von Michael Novotny in den Strafraum eindrang, jedoch an Torwart Ahmad Farhat scheiterte. Kurz darauf fiel ein Tor nach einer Ecke, das jedoch wegen Abseits aberkannt wurde.

In der 63. Minute schnürte Abdurrahman Ercelik dann den Doppelpack und erhöhte für den SV Aspern auf 2:0. Der Ball landete nach einem flachen Schuss im rechten Eck. Eine Trinkpause in der 69. Minute verschaffte beiden Teams eine kurze Verschnaufpause, doch die Heimmannschaft blieb weiterhin am Drücker. Paul Lindtner machte schließlich in der 75. Minute alles klar, als er von rechts im Strafraum zum 3:0 traf.

Den Schlusspunkt setzte Alen Dervisevic in der 92. Minute. Nach einer flachen Ecke von rechts stand Dervisevic am kurzen Eck und erhöhte auf 4:0. Kurz darauf endete die Partie nach einer insgesamt drei Minuten dauernden Nachspielzeit. Insgesamt zeigte der SV Aspern eine starke Leistung und sicherte sich mit diesem klaren Sieg wichtige Punkte.

Aufstellungen:

Aspern:

Stefan Ehrentraud - David Salwey, Abdurrahman Ercelik, Maurice Dolezal, Michael Huber (K) - Michael Novotny (Spielertrainer), Paul Lindtner, Mohammad Shekfeh - Zeljko Grbic (87. Alen Dervisevic), Mohammad Abdullahi (61. Vojtech Hofman), Michael Feichtinger

Ersatzspieler: Vojtech Hofman, Alen Dervisevic, Prince Losso

Elite: Ahmad Farhat, Armin Islamovic, Balthasar Bachmair (K), Martin Magerle (60. Mathew Slavik), Gökhan Demirci (HZ. Iman Ezati), Inan Akkaya, Daniel Ipser, Christopher Okoko (60. Oguz Efe(, Veljko Jevtic, Hasan Bakir (HZ. Emirhan Özmen), Elvedin Mujanovic (80. Merhan Ezzatullahi)

Ersatzspieler: Ender Nar, Iman Ezati, Oguz Efe, Mathew Slavik, Mehran Ezzatullahi, Emirhan Özmen

Trainer: Helmut Janecek

Gelbe Karten:

Dawid Salwey (18. Unsportl.), Paul Lindtner (34. Unsportl.), Mohammad Abdullahi (37. Unsportl.), Michael Huber (56. Unsportl.), Michael Novotny (79. Kritik) bzw. Hasan Bakir (18. Unsportl.), Veljko Jevtic (22. Foul), Oguz Efe (72. Kritik), Elvedin Mujanovic (76. Unsportl.).

Gelb-Rote Karte:

Veljko Jevtic (27. Unsportl.).

Schiedsrichter: Michael Grubelnik, Safa Keyhan Partovi (1. Assistent) und Reza Nabavi (2. Assistent)

Aspern, 30 Zuseher

Oberliga B: SVA : SC Elite - 4:0 (1:0)

92 Alen Dervisevic 4:0

75 Paul Lindtner 3:0

63 Abdurrahman Ercelik 2:0

23 Abdurrahman Ercelik 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.