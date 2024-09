Schlagabtausch zwischen SV Hirschstetten und SV Marianum

Details Montag, 09. September 2024 18:38

Im Aufeinandertreffen der Oberliga B zwischen dem SV Hirschstetten und dem SV Marianum bekamen die Zuschauer ein intensives und hart umkämpftes Spiel zu sehen. Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten konnte kein Team den entscheidenden Treffer erzielen. Am Ende stand ein 0:0-Unentschieden.

Frühe Intensität und viele Chancen

Die Begegnung begann mit viel Tempo und Einsatz. Der SV Hirschstetten und der SV Marianum schenkten sich nichts und gingen durchaus aggressiv in die Zweikämpfe. Auch die Offensivbemühungen waren zwar da, doch es fehlte an der Präzision im Abschluss.

Der SV Hirschstetten kam durch schnelle Kombinationen und Flankenläufe immer wieder gefährlich in den Strafraum des SV Marianum. Allerdings fehlte der letzte Pass oder der entscheidende Abschluss, um die gut organisierte Abwehr der Gäste zu überwinden. Auf der anderen Seite konterte der SV Marianum geschickt, aber auch hier blieb der Erfolg aus.

Defensive Stabilität dominiert

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball und schenkten sich nichts. Die Defensiven standen weiterhin stabil und ließen kaum hochkarätige Chancen zu. Der SV Hirschstetten versuchte es immer wieder über die Flügel und mit Distanzschüssen, doch der Torhüter des SV Marianum erwies sich als sicherer Rückhalt und parierte mehrfach stark.

Der SV Marianum zeigte sich ebenfalls bemüht, den Führungstreffer zu erzielen. Besonders durch Standardsituationen und Konter kamen die Gäste immer wieder gefährlich vor das Tor des SV Hirschstetten, doch auch hier war der Schlussmann zur Stelle und konnte die Situation klären. Die Zuschauer sahen eine Partie, die von Taktik und Disziplin geprägt war, in der aber der finale Punch fehlte. So endete das Spiel auch torlos.

Stimmen zum Spiel:

Gerald Erler (Trainer Hirschstetten): "Zu Beginn war Marianum besser im Spiel, ohne aber torgefährlich zu sein. Ab Mitte der ersten Hälfte waren dann unsere stärksten Minuten, wo wir auch eine Top-Torchance hatten. Nach der Pause konnten wir diese Überlegenheit nicht mehr auf den Platz bringen. Kaum zusammenhängende Spielzüge beider Mannschaften, die beide nicht das letzte Risiko eingingen, führte zu einem gerechten torlosen Unentschieden."

Roman Guryca (Trainer Marianum): "Der frühe Ausfall eines unserer Schlüsselspieler hat uns leider etwas aus dem Konzept gebracht. Hirschstetten war also speziell in der ersten Halbzeit sehr dominant und hätte eigentlich in Führung gehen müssen. Die zweite Halbzeit war sehr ausgeglichen, Chancen ergaben sich auf beiden Seiten hauptsächlich aus Standardsituationen. Ich bin mit dem Punkt am Ende daher sehr zufrieden."

