FC Royal Persias Aufholjagd gegen FC Mauerwerk 1b bleibt unbelohnt

Montag, 09. September 2024 20:19

In einer mitreißenden Partie der Oberliga B setzte sich der FC Mauerwerk 1b knapp mit 4:3 gegen den FC Royal Persia durch. Nachdem die Gastgeber zur Halbzeit bereits mit 3:0 in Führung lagen, entwickelte sich die zweite Halbzeit zu einem wahren Krimi, in dem die Gäste noch einmal aufdrehten und das Spiel beinahe kippten.

Frühe Führung für FC Mauerwerk 1b

Die Gastgeber starteten energisch in die Partie und ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie das Spiel dominieren wollten. Bereits in der 26. Minute gelang Tarik Suta per Elfmeter das erste Tor für den FC Mauerwerk 1b, als er den Ball nach einer schönen Kombination im Netz versenkte. Davor hatte schon Persia einen Elfmeter verschossen. Nur drei Minuten später, in der 29. Minute, konnte Sailane Ousseni auf 2:0 erhöhen. Der FC Royal Persia schien in dieser Phase des Spiels keine Mittel gegen die Angriffswelle der Gastgeber zu finden.

Auch in den folgenden Minuten blieb der FC Mauerwerk 1b am Drücker. Kurz vor der Halbzeit, in der 41. Minute, war es Lukman Hamdi, der nach einem präzisen Zuspiel das dritte Tor für die Heimmannschaft erzielte. Mit einem komfortablen 3:0 ging es in die Pause, und alles deutete darauf hin, dass der FC Mauerwerk 1b auf dem besten Weg zu einem souveränen Sieg war.

Aufholjagd von FC Royal Persia

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, allerdings dauerte es bis zur 57. Minute, bis erneut ein Tor fiel. Abram Girgis erhöhte per Heber auf 4:0 für den FC Mauerwerk 1b und ließ die Fans der Heimmannschaft jubeln. Doch wer dachte, das Spiel sei damit entschieden, wurde eines Besseren belehrt.

Nur drei Minuten später, in der 60. Minute, gelang Christopher Kraxner der erste Treffer für den FC Royal Persia, der damit auf 4:1 verkürzte. Dies schien die Gäste zu beflügeln, und die Partie wurde zunehmend spannender. In der 68. Minute erhielt Richmond Appiah vom FC Mauerwerk 1b eine rote Karte, was das Spielgeschehen zusätzlich anheizte und den FC Royal Persia weiter motivierte.

In der 85. Minute schoss Mohammad Bahjat das zweite Tor für die Gäste und verkürzte auf 4:2. Der FC Mauerwerk 1b geriet zunehmend unter Druck und schien in den letzten Minuten der Partie um den Sieg zittern zu müssen. Nur vier Minuten später, in der 89. Minute, traf Nico Raczynski zum 4:3, und plötzlich war die Partie wieder völlig offen. Es blieb aber letztlich beim Sieg von Mauerwerk.

Stimme zum Spiel:

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "Es war leider ein Spiel, wo alles schief gegangen ist, was schiefgehen kann für uns . Wir haben gut begonnen, haben dann leider einen Elfmeter verschossen. Auch in den Minuten danach kam es zu zwei, drei hochkarätigen Chancen, wo wieder der hervorragende Tormann beziehungsweise die Stange uns im Weg standen. Wie es so ist, kam der Gegner durch eines seiner gefährlichen Konter zu einem Elfmeter, den sie souverän verwandelten. Wir haben weiter gedrängt und haben es nicht geschafft das Leder im Tor unterzubringen. Auch das Tor Nummer zwei und drei vor der Pause waren sehr ähnlich, mit langen Bällen wurden die schnellen Stürmer gefüttert und haben eiskalt zugeschlagen. Unser inkonsequentes Pressing hat es leider dem Gegner im Umschaltspiel leicht gemacht. Nach drei Einwechslungen in der Halbzeitpause haben wir weiter versucht, noch das Unmögliche möglich zu machen. Genau in dieser Phase fiel dann wieder aus einem schrecklichen Fehler unsererseits das 0:4. Positiv natürlich die letzten 25 Minuten, wo wir trotzdem getdängt haben und immerhin noch drei Tore erzielen konnten. Mit ein wenig Glück wäre in der letzten Minute sogar noch der Ausgleich gelungen. Summa summarum kann man sagen, es ist leider einiges nicht so gelaufen wie wir es uns vorgenommen haben, darüber werden wir intern reden. Ich finde dass ein Unentschieden dem Spielverlauf nach gerechter gewesen wäre. Nichts desto trotz Kompliment an den Gegner der taktisch sehr geradlinig gespielt hat. Ich glaube wir werden von Mauerwerk noch einiges hören."

Oberliga B: FC Mauerwerk 1b : Royal Persia - 4:3 (3:0)

89 Nico Raczynski 4:3

85 Mohammad Bahjat 4:2

60 Christopher Kraxner 4:1

57 Abram Girgis 4:0

41 Lukman Hamdi 3:0

29 Sailane Ousseni 2:0

26 Tarik Suta 1:0

