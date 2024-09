3:0! SC Elite schlägt KSV Siemens im Derby

Im wetterbegingt einzigen Spiel im gesamten Wiener Unterhaus am Samstag setzte sich der SC Elite in der Oberliga B im "Jahrhundertregen" mit 3:0 gegen den KSV Siemens Großfeld durch. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine starke Leistung und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Bereits in der ersten Halbzeit konnte sich SC einen Vorsprung erarbeiten, den er in der zweiten Hälfte ausbaute. Am Ende stand ein klarer Sieg für das Team aus Leopoldau zu Buche.

Hausherren mit Start nach Maß

Das Spiel begann mit einem druckvollen Auftreten der Hausherren. Bereits in der 5. Minute setzte Daniel Ipser mit einem direkten Freistoß ein erstes Zeichen, doch KSV-Torhüter Nathan Emedole parierte sicher. In der 10. Minute folgte dann das erste Tor: Daniel Ipser verwandelte einen Foulelfmeter flach ins rechte Eck. KSV Siemens zeigte sich bemüht und optisch überlegen, doch die Offensivbemühungen blieben ohne Erfolg.

Die Gäste hatten Pech, als Peter Beigel sich nach nur 11 Minuten verletzte und kurzzeitig behandelt werden musste. Zwar konnte er zunächst weiterspielen, musste aber in der 14. Minute endgültig vom Platz humpeln. Trotz dieses Rückschlags versuchte KSV Siemens weiter nach vorne zu spielen, doch die Angriffe blieben allesamt in der gut organisierten SC-Abwehr hängen. Mit einem knappen 1:0 ging es in die Halbzeitpause.

Okoko trifft zur Vorentscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit einem vermeintlichen Treffer von Hasan Bakir, der nach Vorarbeit von Christopher Okoko zum 2:0 vollendete. Doch der Schiedsrichter entschied nach Rücksprache mit seinem Assistenten auf Abseits. Man merkte, dass es ein Derby war, den das Spiel wurde zunehmend hektischer mit vielen kleine Fouls.

Der SC Elite blieb jedoch die spielbestimmende Mannschaft und konnte in der 79. Minute durch Christopher Okoko auf 2:0 erhöhen. Okoko setzte sich nach einem guten Pass durch und ließ dem Torhüter im Eins-gegen-Eins keine Chance. In der 85. Minute versuchte KSV-Akteur Chidinma Onuorah noch einmal, das Blatt zu wenden, doch sein Schuss wurde sicher von Osman gehalten.

In der 89. Minute sah Inan Akkaya nach einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte und wurde vom Platz gestellt. Doch selbst in Unterzahl blieb Elite gefährlich. In der 91. Minute stellte Mathew Slavik nach einer Vorlage von Mohamed Soliman den 3:0-Endstand her, als er nach einer guten Hereingabe von rechts aus kurzer Distanz einköpfte. Unmittelbar darauf endete das Spiel mit einem verdienten Sieg für den SC Elite.

Mit diesem Erfolg sichert sich SC Elite wichtige Punkte und zeigt eine starke Reaktion auf die Niederlage der vergangenen Woche. KSV Siemens hingegen bleibt weiterhin ohne Punkte und findet sich schon früh in der Saison im Tabellenkeller wieder.

Aufstellungen:

Elite:

Kamal Osman, Balthasar Bachmair, Oguz Efe (70. Mathew Slavik), Coskun Emiroglu, Inan Akkaya, Daniel Ipser (K), Christopher Okoko, Hasan Bakir (72. Gökhan Demirci), Elvedin Mujanovic (72. Iman Ezati), Mehran Ezzatullahi (60. Mohamed Soliman), Emirhan Özmen

Ersatzspieler: Ahmad Farhat, Iman Ezati, Gökhan Demirci, Mathew Slavik, Mohamed Soliman

Trainer: Helmut Janecek

Siemens Großfeld:

Nathan Emedole - Simon Loberau, Valentin Stollreiter (K), Chidinma Onuorah, Abulrahman Alhashim - Antonio Jozic, Marko Pavkovic (HZ. Jeremiah Owopebijo), Peter Beigel (14. Nino Vincetic), Leo Perez-Salado (72. Marko Pavlovic), Karol Czajkowski - Sulayman Janneh (72. Nikita Shashkov)

Ersatzspieler: Luka Tchitchinadze, Nino Vincetic, Marko Pavlovic, Nikita Shashkov, Jeremiah Owopebijo, Müstak Sawari

Trainer: Josip Ivankovic

Gelbe Karten:

Oguz Efe (18. Unsportl.), Elvedin Mujanovic (42. Foul), Inan Akkaya (64. Foul), Coskun Emiroglu (70. Kritik) bzw. Marko Pavkovic (38. Foul).

Gelb-Rote Karte:

Inan Akkaya (89. Unsportlichkeit).

Schiedsrichter: Markus Bittner, Yannick Shetty (1. Assistent) und Michael Klaiber (2. Assistent).

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (34780 Bonuspunkte)

Oberliga B: SC Elite : Siemens - 3:0 (1:0)

91 Mathew Slavik 3:0

79 Christopher Okoko 2:0

10 Daniel Ipser 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.