SV Marianum mit torreichem Auswärtssieg gegen Aspern

In einem torreichen Spiel der vierten Runde der Oberliga B setzte sich der SV Marianum auswärts mit 5:3 gegen den SV Aspern durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 4:1 und konnten diesen Vorsprung trotz einer starken Aufholjagd der Gastgeber in der zweiten Hälfte verteidigen. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, strategischen Fehlern und sehenswerten Treffern.

Gäste nach Rückstand mit souveräner 4:1-Führung

Das Spiel begann mit einer ersten Chance für die Gäste nach bereits 20 Sekunden, aber Aspern-Torhüter Stefan Ehrentraud konnte im Nachfassen klären. Leider verletzte sich Ehrentraud bei dieser Aktion und musste durch Feldspieler Mohammad Abdullahi ersetzt werden. Diese frühe Umstellung auf der Torhüterposition stellte Aspern vor eine große Herausforderung.

Trotz der Umstellungen in der Defensive gelang den Gastgebern in der 7. Minute der Führungstreffer durch Alen Dervisevic. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn bereits in der 13. Minute glich Leon Skreta nach einem Fehler des Torwarts aus. Mit einem präzisen Schuss ins linke Eck stellte er den Ausgleich her.

Skreta blieb weiterhin in Torlaune und erzielte in der 19. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das 2:1 für die Gäste. Kurz darauf erhöhte Marianum auf 3:1, als Robert Grabowski unglücklich ein Eigentor fabrizierte. Die Gäste setzten ihre Dominanz fort und konnten in der 41. Minute durch Moritz Mayer-Schmalix das 4:1 markieren. Leon Skreta hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und den Ball perfekt für Mayer-Schmalix aufgelegt, der nur noch einschieben musste.

Asperner Aufholjagd - Coreth macht Sack zu

Mit einem komfortablen Vorsprung für den SV Marianum ging es in die zweite Halbzeit. Aspern entschied sich erneut für einen Torwartwechsel, und Lukas Kunz, ebenfalls ein Feldspieler, der aber auch schon im Tor gespielt hat, übernahm die Position zwischen den Pfosten für den überforderten Abdullahi. Kunz sollte sein Sache gut machen. In der 55. Minute keimte Hoffnung bei den Gastgebern auf, als Abdurrahman Ercelik einen Foulelfmeter sicher zum 2:4 verwandelte.

Das Spiel wurde intensiver, und die Gastgeber versuchten, den Druck zu erhöhen. Lukas Kunz zeigte in der 64. Minute eine starke Leistung und hielt seine Mannschaft im Spiel. Der Offensivdrang von Aspern zahlte sich in der 83. Minute aus, als Ercelik mit einem kraftvollen Schuss ins rechte Kreuzeck auf 3:4 verkürzte. Die Spannung stieg, und Aspern drängte nun auf den Ausgleich.

Doch in der 90. Minute machte Franziskus Coreth für Marianum alles klar. Mit seinem Tor zum 5:3 entschied er das Spiel endgültig zugunsten der Gäste. Trotz vierminütiger Nachspielzeit konnte Aspern keine weiteren Akzente setzen, und das Spiel endete mit einem 5:3-Sieg für den SV Marianum.

Diese Niederlage war ein harter Schlag für den SV Aspern, das erneut mit Problemen auf der Torhüterposition zu kämpfen hatte, positiv ist aber, dass man sich trotz eines 1:4 zur Pause nicht aufgegeben hat und eine gute 2. Halbzeit gespielt hat. Marianum hingegen konnte sich über einen verdienten Sieg freuen, der vor allem durch eine starke erste Halbzeit und die Effizienz vor dem Tor gesichert wurde.

Aufstellungen:

Aspern:

Stefan Ehrentraud (5. Mohammad Abdullahi/78. Vojtech Hofman) - Robert Grabowski, Paul Lindtner, Maurice Dolezal, Michael Huber (K) - Abdurrahman Ercelik, Lukas Kunz, Mohammad Shekfeh, Michael Feichtinger - Alen Dervisevic, Manuel Peintinger (75. Damir Redzepovic)

Ersatzspieler: Vojtech Hofman, Mohammad Abdullahi, Damir Redzepovic

Trainer: Michael Novotny

Marianum: Marcel Kaminsky - Fabian Wimmer, Nikodemus Coreth, Robert Kramer, Matthias Wiedmann - Nick Koppenwallner (62 Laurenz Reimitz), Moritz Mayer-Schmalix (81. Lorenz Natter), Stanislaus Coreth, Leon Skreta (HZ. Franziskus Coreth), Alexander Giglberger - Georg Wiedmann (K)

Ersatzspieler: Edward Bentu, Laurenz Reimitz, Lorenz Natter, Franziskus Coreth

Trainer: Roman Guryca

Gelbe Karten:

Michael Feichtinger (44. Foul), Michael Huber (77. Foul) bzw. Nick Koppenwallner (33. Unsportl.), Moritz Mayer-Schmalix (51. Foul), Nikodemus Coreth (57. Foul), Franziskus Coreth (93. Unsportl.)

Schiedsrichter: Goran Djurdjic, Armin Islamovic (1. Assistent) und Nedeljko Laus (2. Assistent).

Aspern, 55 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (35730 Bonuspunkte)

Oberliga B: SVA : Marianum - 3:5 (1:4)

90 Franziskus Coreth 3:5

83 Abdurrahman Ercelik 3:4

55 Abdurrahman Ercelik 2:4

41 Moritz Mayer-Schmalix 1:4

21 Eigentor durch Robert Grabowski 1:3

19 Leon Skreta 1:2

13 Leon Skreta 1:1

7 Alen Dervisevic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.