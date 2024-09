KSV Siemens Großfeld dreht Spiel gegen UD Süssenbrunn

Details Sonntag, 22. September 2024 20:12

In einem torreichen Spiel der vierten Runde der Oberliga B konnte KSV Siemens Großfeld einen 4:2-Sieg gegen UD Süssenbrunn erringen. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz, und die Zuschauer wurden mit zahlreichen Toren und spannenden Momenten belohnt.

Blitzstart und frühe Tore

Die Begegnung zwischen KSV Siemens und UD Süssenbrunn startete mit einem Paukenschlag. Bereits in der dritten Minute gelang den Gästen aus Süssenbrunn der erste Treffer des Spiels. Manuel Bergner nutzte eine Unachtsamkeit der Heimdefensive und brachte sein Team früh mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort von KSV Siemens ließ nicht lange auf sich warten.

Nur drei Minuten später, in der sechsten Minute, konnte Chidinma Onuorah den Ausgleich erzielen. Ein schöner Spielzug von KSV Siemens brachte Onuorah in eine gute Position, und er ließ sich die Chance nicht entgehen. Der schnelle Ausgleichstreffer setzte den Ton für die weitere Entwicklung des Spiels, das sich zu einem intensiven Schlagabtausch entwickelte.

In der 26. Minute war es erneut Chidinma Onuorah, der seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte. Mit einem präzisen Abschluss brachte er KSV Siemens erstmals in Führung und sorgte für großen Jubel auf den Rängen. Der Treffer zum 2:1 verlieh dem Heimteam Selbstvertrauen, und sie kontrollierten das Spielgeschehen bis zur Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste aus Süssenbrunn mit frischem Elan aus der Kabine. In der 51. Minute gelang Angelo Katusa der Ausgleichstreffer zum 2:2. Ein schön herausgespielter Angriff wurde von Katusa eiskalt abgeschlossen, und das Spiel war wieder völlig offen.

Doch das Unentschieden hielt nicht lange. In der 62. Minute passierte ein Missgeschick auf Seiten von UD Süssenbrunn. Markus Postenrieder unterlief ein unglückliches Eigentor, wodurch KSV Siemens erneut in Führung ging. Das Eigentor zum 3:2 gab dem Heimteam einen erneuten Schub, während die Gäste sich von diesem Rückschlag erst erholen mussten.

In den Schlussminuten drängte UD Süssenbrunn auf den erneuten Ausgleich, doch die Defensive von KSV Siemens stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Stattdessen gelang es KSV Siemens in der 88. Minute, die Entscheidung herbeizuführen. Marko Pavlovic erzielte den vierten Treffer für sein Team und sicherte damit den 4:2-Endstand.

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer UD Süssenbrunn): "Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir uns mit Eigenfehlern und mangelnder Chancenverwertung um mögliche Punkte brachten. Das Spiel hätte also jedenfalls anders ausgehen können. Aber okay, wenn man die Tore nicht macht, kann man auch das Spiel nicht gewinnen. Das muss nächste Woche wieder anders laufen."

Oberliga B: Siemens : UD Süssenbrunn - 4:2 (2:1)

88 Marko Pavlovic 4:2

62 Eigentor durch Markus Postenrieder 3:2

51 Angelo Katusa 2:2

26 Chidinma Onuorah 2:1

6 Chidinma Onuorah 1:1

3 Manuel Bergner 0:1

