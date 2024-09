FC Royal Persia holt bei FC Kapellerfeld 0:2 auf

Details Montag, 23. September 2024 15:04

In der 4. Runde der Oberliga B trafen der FC Kapellerfeld und der FC Royal Persia aufeinander. Das Spiel endete mit einem dramatischen 2:2-Unentschieden. Besonders bemerkenswert war, dass der FC Kapellerfeld zur Halbzeit noch mit 2:0 in Führung lag, doch der FC Royal Persia kämpfte sich in der zweiten Halbzeit beeindruckend zurück und sicherte sich einen verdienten Punkt.

Starke erste Halbzeit von FC Kapellerfeld

In den ersten Minuten war es gegenseitiges Abtasten beider Mannschaften. Mit der Zeit wurden die Zweikämpfe immer intensiver und man sah ein kampfbetontes Spiel. Royal Persia hatte spielerisch etwas mehr vom Spiel und kamen zu einer guten Chance von Mohammed Bahjat, der im Strafraum nach einer schönen Hereingabe knapp am Tor vorbei schoss. Plötzlich schlägt Kapellerfeld aber zurück, und das gleich mit einem Doppelschlag: Der erste Treffer fiel, nachdem Persia zur Ecke geklärt hatte, durch eine abgerissene Hereingabe, die über den Torwart hinweg ging. Beim zweiten Treffer ein Stellungsfehler und der gegnerische Stürmer konnte problemlos alleinstehend per Kopf das Tor aus kurzer Distanz erzielen.

Die Aufholjagd von FC Royal Persia

In der zweiten Hälfte haben die Gäste den Druck erhöht und konnten relativ früh durch eine Hereingabe von links und einer schönen Direktabnahme von Tonkov auf 1:2 verkürzen. Unglücklicherweise gab es dann eine Gelb-Rote Karte für Maxi Siehler von Persia. Trotz Unterzahl haben die Gäste weiter auf den Ausgleich gedrängt. Durch Motte Arnold, der durch einen satten Schuss ins linke Eck das 2:2 erzielte, gelang auch noch der verdiente Ausgleich. In den letzten Minuten schienen beide mit dem Unentschieden zufrieden zu sein und keiner ließ mehr etwas zu.

Stimme zum Spiel:

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "Wie es in dieser Saison heuer so, ist haben wir in unserer stärksten Phase kurz vor der Pause einen unglücklichen Doppelschlag erhalten. Beides aus Eckbällen, beides vermeidbar. Ich kann mit der ersten Hälfte nicht ganz zufrieden sein, da wir es nicht geschafft haben aus der leichten Dominanz in Führung zu gehen und sogar durch zwei Fehler kurz vor der Pause plötzlich 0:2 in Rückstand gerieten. Zufrieden kann man natürlich sein wenn man dies in der zweiten Halbzeit aufholt, vor allem wenn man bedenkt dass wir die letzten 30 Minuten in Unterzahl gespielt haben. Bei uns heißt es weiter arbeiten und Punkte sammeln."

Oberliga B: Kapellerfeld : Royal Persia - 2:2 (2:0)

72 Matthias Arnold 2:2

53 Atanas Tonkov 2:1

42 Miljan Obradovic 2:0

35 Antonio Dipic 1:0

