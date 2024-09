UFK Schwemm siegt nach packendem Duell mit SZ Marswiese

Details Montag, 23. September 2024 20:51

In der vierten Runde der Oberliga B trafen UFK Schwemm und SZ Marswiese aufeinander. In einer spannenden Partie gelang es den Gastgebern, nach einem Rückstand zur Halbzeit das Spiel zu drehen und am Ende mit 3:2 zu gewinnen. Die Zuschauer erlebten ein intensives und unterhaltsames Match, das bis zur letzten Minute umkämpft war.

Frühe Führung für SZ Marswiese

Die Begegnung begann ausgeglichen, bei dem beide Mannschaften zunächst versuchten, die Kontrolle über das Mittelfeld zu gewinnen. In der 27. Minute gelang es SZ Marswiese jedoch, den ersten Treffer der Partie zu erzielen. Paul Strasser nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Defensive von UFK Schwemm und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

UFK Schwemm hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und die Verteidigung stand unter Dauerdruck. Die Offensivbemühungen der Gastgeber blieben in der ersten Halbzeit weitgehend erfolglos, da SZ Marswiese gut organisiert verteidigte und kaum Raum für gefährliche Angriffe ließ.

Aufholjagd und Führung für UFK Schwemm

Die zweite Halbzeit begann mit einer deutlich engagierteren Leistung von UFK Schwemm. In der 60. Minute gelang den Gastgebern der verdiente Ausgleich. Luis Rosenfeld traf zum 1:1 und ließ die Hoffnungen auf eine Wende im Spiel wieder aufleben. UFK Schwemm drängte nun mit aller Macht auf den Führungstreffer und setzte SZ Marswiese immer stärker unter Druck.

Nur sechs Minuten später, in der 66. Minute, konnte Michael Obrietan die Gastgeber mit 2:1 in Führung bringen. Dieses Tor brachte die Wende im Spiel, und UFK Schwemm zeigte nun die spielerische Überlegenheit, die in der ersten Halbzeit noch gefehlt hatte.

In der 69. Minute war es Markus Stefansky, der den Vorsprung auf 3:1 ausbaute. Mit diesem Treffer schien das Spiel zugunsten von UFK Schwemm entschieden zu sein. Die Gastgeber spielten nun selbstbewusst und kontrollierten das Geschehen auf dem Platz. SZ Marswiese zeigte jedoch Moral und gab sich nicht geschlagen.

Spannende Schlussphase

In den letzten Minuten der Partie mobilisierte SZ Marswiese noch einmal alle Kräfte und versuchte, den Rückstand zu verkürzen. In der 87. Minute gelang es Daniel Arzberger, den Anschlusstreffer zum 3:2 zu erzielen. Dieses Tor machte die Schlussphase noch einmal spannend, und SZ Marswiese setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen.

UFK Schwemm verteidigte jedoch geschickt und ließ in den letzten Minuten keine weiteren gefährlichen Aktionen der Gäste zu.

Stimme zum Spiel:

Roman Hofstetter (Trainer Marswiese): "Leider von unserer Seite keine erfreulichen Nachrichten. Wir sind gut ins Spiel gestartet, danach war das Spiel auf beiden Seiten geprägt durch einige Fehlpässe. Bei Eckbällen waren wir in der ersten Halbzeit oft gefährlich und konnten so auch durch einen Kopfball in Führung gehen. Mit dem Tor im Rücken wurde unser Spiel immer dominanter. Nach der Pause konnten wir die Dominanz aber nicht aufrecht erhalten und der Gegner kam besser ins Spiel. Eine zehnminütige Blackoutphase in der wir jegliche Konzentration verabsäumen ließen, nutze Schwemm eiskalt aus und machte aus drei Chancen drei Tore. Danach warfen wir nochmal alles nach vorne, waren sehr druckvoll, uns gelang aber lediglich der späte Anschlusstreffer. Unterm Strich muss man sagen, dass wir den Sieg leichtfertig aus der Hand gegeben haben und somit weiterhin noch ohne Punkte dastehen. Die Mannschaft ist aber weiterhin hoch motiviert und wird am kommenden Wochenende beim Herbstfest des SZ Marswiese gegen Aspern alles geben für den ersten Saisonsieg."

Oberliga B: UFK Schwemm : Marswiese - 3:2 (0:1)

87 Daniel Arzberger 3:2

69 Markus Stefansky 3:1

66 Michael Obrietan 2:1

60 Luis Rosenfeld 1:1

27 Paul Strasser 0:1

