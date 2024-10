FC Royal Persia dreht Krimi gegen SV Hirschstetten

Details Montag, 30. September 2024 18:43

In einem packenden Spiel der 5. Runde der Oberliga B (W) setzte sich der FC Royal Persia knapp mit 3:2 gegen den SV Hirschstetten durch. Trotz eines Rückstands in der zweiten Halbzeit zeigte das Heimteam große Moral und kämpfte sich zurück, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Die Zuschauer erlebten eine Partie voller Dramatik und Tore, die bis zur letzten Minute spannend blieb.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Hirschstetten hatte in der ersten Halbzeit leichte Vorteile, doch das erste Tor fiel zugunsten von Royal Persia nach einem Kopfball von Ahmmed Bahjat. Kurz darauf bot sich Farshad Alizadah eine weitere klare Torchance, als er frei vor dem gegnerischen Tor stand, den Ball jedoch direkt in die Arme des Torhüters spielte.

Hirschstetten gelang wenig später der Ausgleich durch einen sehenswerten Treffer von Kallmeyer, der den Ball per Halbvolley ins lange Eck beförderte. Mit dem 1:1 ging es schließlich auch in die Pause.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeit entwickelte sich eine interessante Partie, in der Royal Persia allmählich die Oberhand gewann. Dennoch ging Hirschstetten in Führung, nachdem ein Abwehrfehler von Royal Persia genutzt wurde.

In den Schlussminuten erhöhte Royal Persia den Druck, was schließlich zum 2:2-Ausgleich durch Ahmmed Bahjat nach einem Stanglpass führte. Kurz vor Ende des Spiels erzielte der eingewechselte Dario Mattevi durch eine starke Einzelleistung den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand zugunsten von Royal Persia.

Nach 94 spannenden Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte den 3:2-Erfolg des FC Royal Persia. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Moral und bewies, dass sie auch in schwierigen Situationen zurückkommen kann. Der Sieg bringt wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze und lässt die Fans von weiteren Erfolgen träumen.

Stimme zum Spiel:

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "Trotz vieler Ausfälle haben wir es geschafft durch eine, vor allem in der zweiten Halbzeit, ambitionierten Leistung die drei Punkte einzufahren. Vor allem die Einstellung und Disziplin der Mannschaft hat mir sehr gut gefallen. Hirschstetten war wie immer ein sehr unangenehmer, schwieriger Gegner, umso glücklicher sind wir die drei Punkte ergattert zu haben."

Oberliga B: Royal Persia : Hirschst. - 3:2 (1:1)

76 Dario Mattevi 3:2

70 Mohammad Bahjat 2:2

55 Robin Pfaller 1:2

37 Alexander Kallmeyer 1:1

33 Ahmmed Mohammad Bahjat 1:0

