Umkämpfte Partie zwischen SZ Marswiese und SV Aspern endet Remis

In der fünften Runde der Oberliga B trafen SZ Marswiese und SV Aspern aufeinander. Das Spiel bot den Zuschauern trotz des knappen Ergebnisses einige spannende Momente und endete schließlich mit einem 1:0-Sieg für die Gastgeber. Ein entscheidendes Tor in der ersten Halbzeit durch Luca Missmahl brachte die Wende und besiegelte das Schicksal der Gäste aus Aspern, die trotz intensiver Bemühungen nicht mehr zurückschlagen konnten.

Das entscheidende Tor

Das Spiel begann auf beiden Seiten mit hoher Intensität und viel Einsatz. Die Abwehrreihen standen zunächst stabil, und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch im Mittelfeld. Chancen waren in den ersten Minuten rar gesät, da beide Mannschaften großen Wert auf die Defensive legten. Dabei hatte Marswiese auch Glück, denn die Asperner trafen zwei Mal die Latte.

Nach rund 38 Minuten kam es dann zum ersten Höhepunkt des Spiels. SZ Marswiese gelang es, die Abwehr von SV Aspern zu durchbrechen. Luca Missmahl, der sich in guter Form präsentierte, nutzte seine Gelegenheit und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter von SV Aspern keine Chance. Dieser Treffer brachte SZ Marswiese die erhoffte Führung und setzte SV Aspern unter Druck, die nun gezwungen waren, mehr Risiko einzugehen.

Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel weiterhin spannend, aber es fielen keine weiteren Tore. Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball, doch die Abwehrreihen ließen wenig zu. So ging es mit einer knappen Führung für SZ Marswiese in die Kabine.

Kampf um den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel erhöhte SV Aspern den Druck, um den Rückstand aufzuholen. Die Gäste aus Aspern spielten nun offensiver und setzten die Abwehr von SZ Marswiese vermehrt unter Druck. Trotz der Bemühungen gelang es ihnen jedoch nicht, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Die Abwehr von SZ Marswiese zeigte sich an diesem Tag äußerst diszipliniert und ließ kaum gefährliche Chancen zu.

Die zweite Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen Verwarnungen durch den Schiedsrichter. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und es entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel.

In der 90. Minute ereignete sich schließlich noch ein entscheidender Moment. Quentin Pesek von SV Aspern erhielt die Gelb/Rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Diese Entscheidung des Schiedsrichters sorgte für zusätzlichen Frust bei den Gästen, die nun in Unterzahl noch schwieriger den Ausgleich erzielen konnten. Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die fünfminütige Nachspielzeit verstrichen ohne weitere nennenswerte Ereignisse.

Stimme zum Spiel:

Roman Hofstetter (Trainer Marswiese): "Es war eine sehr umkämpfte Partie von der ersten Minute an. Wir konnten anfangs nicht ganz in das Spiel finden und Aspern kam zu einigen Großchancen und traf auch zwei mal die Latte. Nach dieser Phase konnten wir jedoch immer besser ins Spiel finden und übernahmen langsam die Kontrolle. Aspern wies aber weiterhin enorme Zweikampf- und Kopfballstärke auf und leistete einen guten Fight. Nachdem 1:0 durch Luca Missmahl konnten wir befreiter aufspielen und der Gegner hatte weniger Zugriff auf das Spiel. Am Ende konnten wir, wenn auch glücklich, das Ergebnis über die Zeit bringen und somit unseren ersten Saisonsieg einfahren. Für uns war das ein enorm wichtiger Sieg und wir konnten anschließend gemeinsam mit hunderten Zuschauern am Herbstfest feiern."

Oberliga B: Marswiese : SVA - 1:0 (1:0)

38 Luca Missmahl 1:0

