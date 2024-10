Packendes Duell zwischen UD Süssenbrunn und SR Donaufeld 1b endet mit Unentschieden

Details Montag, 30. September 2024 21:29

Im spannenden Spiel der 5. Runde der Oberliga B trennten sich UD Süssenbrunn und SR Donaufeld 1b mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten starke Leistungen und lieferten sich ein intensives Duell, das bis zur letzten Minute aufregend blieb. Sowohl Angelo Katusa für die Gastgeber als auch Georgios Firiaridis für die Gäste trugen sich in die Torschützenliste ein.

Katusa und Firiaridis treffen

UD Süssenbrunn startete stark und konnte nach einer halben Stunde die erste entscheidende Aktion setzen. In der 31. Minute war es Angelo Katusa, der die Hausherren in Führung brachte. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter von SR Donaufeld 1b keine Chance und sorgte für Jubel bei den Fans von Süssenbrunn.

Die Freude über die Führung währte jedoch nicht lange. Bereits sechs Minuten später, in der 37. Minute, zeigte SR Donaufeld 1b seine Qualität und antwortete mit dem Ausgleich. Georgios Firiaridis gelang ein sehenswertes Tor, das den Spielstand wieder auf 1:1 stellte.

Intensität und eine Gelb-Rote Karte

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel auf hohem Niveau. Beide Mannschaften suchten weiterhin den Weg nach vorne und wollten den Siegtreffer erzielen. Die Defensivreihen standen jedoch gut und ließen nur wenige hochkarätige Chancen zu.

Die Schlussphase des Spiels hatte es nochmals in sich. In der 90. Minute musste Simon Rehm von SR Donaufeld 1b nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Dies bedeutete, dass die Gäste die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten mussten. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte UD Süssenbrunn diesen Vorteil jedoch nicht in einen Sieg ummünzen. Die Abwehr von SR Donaufeld 1b hielt stand und verhinderte weitere Gegentreffer.

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer Süssenbrunn): "Wir gingen als Außenseiter in diese Partie und konnten Donaufeld die ersten Punkte in dieser Saison abnehmen, es war eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten - alles in allem ein gerechtes Remis über 90 Minuten gesehen."

Oberliga B: UD Süssenbrunn : SR Donaufeld 1b - 1:1 (1:1)

37 Georgios Firiaridis 1:1

31 Angelo Katusa 1:0

Details

