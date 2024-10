Klares 4:0: SV Marianum dominiert UFK Schwemm

Details Samstag, 05. Oktober 2024 08:36

Im Spiel der dritten Runde in der Oberliga B zeigte SV Marianum eine starke Leistung gegen UFK Schwemm und sicherte sich einen überzeugenden 4:0-Heimsieg. Das Spiel begann ruhig, entwickelte sich aber zu einer einseitigen Angelegenheit zugunsten der Heimmannschaft. Fabian Wimmer glänzte mit einem Doppelpack. UFK Schwemm war über die gesamte Spielzeit hinweg kaum in der Lage, ernsthaften Widerstand zu leisten.

Frühe Führung durch Wimmer

Die Heimmannschaft präsentierte sich von Anfang an sehr stark und übernahm sofort das Kommando über das Geschehen. UFK Schwemm hielt in der Anfangsphase aber stark dagegen und hatte bei einem Lattenschuss aus großer Entfernung Pech im Abschluss. Marianum ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen und setzte den Gegner immer mehr unter Druck. Nach einer Vielzahl an guten Möglichkeiten und Top-Chancen, Koppenwallner scheiterte zweimal nur ganz knapp frei vor dem Tor stehend, war es in der 33. Spielminute dann aber soweit. Marianum-Verteidiger Fabian Wimmer stand nach einem gut angetragenen Eckball goldrichtig und köpfte sein Team zum verdienten Führungstreffer.

SV Marianum baut Führung aus

Der Beginn der zweiten Halbzeit brachte wenig Änderung am Spielverlauf. Marianum bestimmte weiterhin das Geschehen und ließ Schwemm keine Möglichkeit, selbst ins Spiel zu finden. Letztlich war es wieder Fabian Wimmer der nach einer Parade vom Schwemmtorhüter Elias Bauer am schnellsten reagierte und in der 55. Minute seinen zweiten Treffer in dieser Begegnung erzielte. Danach spielte Marianum noch befreiter auf und belohnte sich mit den Treffern 3 und 4 durch den eingewechselten Thomas Ninic in der 79. Minute und Spielmacher Stani Coreth in der 81. Spielminute. Am Ende ein verdienter Heimerfolg des SV Marianum!

Stimme zum Spiel:

Roman Guryca (Sportlicher Leiter Marianum): "Ich denke, dass wir absolut verdient gewonnen auch in der Höhe gewonnen haben. Wir gleich gut begonnen, sind gut reingestartet und haben konzentriert weitergespielt. Allerdings muss man sagen, dass der Gegner bei einem Lattenschuss Pech hatte. Da hätte es 1:0 für Schwemm stehen können. Aber so ist der Fußball. Wir wollten die drei Punkte unbedingt zu Hause behalten. Die Jungs haben das richtig gut gemacht."

Oberliga B: Marianum : UFK Schwemm - 4:0 (1:0)

81 Stanislaus Coreth 4:0

79 Thomas Ninic 3:0

55 Fabian Wimmer 2:0

33 Fabian Wimmer 1:0

