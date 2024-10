SV Aspern ringt UD Süssenbrunn nieder: Später Elfmeter entscheidet das Spiel

Details Samstag, 05. Oktober 2024 09:33

In einem spannenden Duell der Oberliga B empfing der SV Aspern den Aufsteiger UD Süssenbrunn. Beide Teams standen unter Druck, denn für beide Mannschaften ging es um wichtige Punkte, um den Anschluss in der Tabelle zu halten. In einer hart umkämpften Partie war es schließlich der Gastgeber SV Aspern, der sich in den letzten Minuten der Begegnung mit einem knappen 1:0-Sieg durchsetzte. Der entscheidende Treffer fiel erst kurz vor Schluss durch einen Elfmeter von Abdurrahman Ercelik.

Chancen auf beiden Seiten

Beide Teams agierten zu Beginn vorsichtig und versuchten, die Kontrolle über das Mittelfeld zu erlangen. Die erste nennenswerte Chance hatte Marc Brunner für die Gäste, als er in der 5. Minute einen Distanzschuss abgab, den der Torhüter von Aspern, Lukas Kunz, im Nachfassen halten konnte. Kurz darauf versuchte Alen Dervisevic von SV Aspern mit einem Lupfer, der jedoch das Tor verfehlte und zudem im Abseits war.

Die Partie wurde zunehmend körperbetonter, was zu zahlreichen Fouls auf beiden Seiten führte. In der 14. Minute hatte SV Aspern eine große Gelegenheit, als Michael Huber nach einer Ecke knapp am Tor vorbeischoss. Die Gäste zeigten sich ebenfalls gefährlich, insbesondere durch Angelo Katusa, der in der 21. Minute einen Schuss abgab, den Lukas Kunz zur Seite abwehren konnte.

Die beste Chance für UD Süssenbrunn in der ersten Halbzeit ereignete sich kurz vor der Pause, als Angelo Katusa vermeintlich traf, jedoch wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Entscheidung in letzter Minute

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine. Das Spiel blieb intensiv, wobei SV Aspern sich mehr Spielanteile erarbeitete. In der 50. Minute scheiterte Alen Dervisevic im Eins-gegen-Eins an Rudolf Pichler, dem Torhüter der Gäste.

UD Süssenbrunn versuchte, mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen. In der 61. und 74. Minute war es erneut Julian Bellak, der zweimal gefährlich vor dem Tor von SV Aspern auftauchte, jedoch beide Male an Lukas Kunz scheiterte.

Die Entscheidung fiel schließlich in den letzten Minuten der Partie. In der 84. Minute wurde ein Elfmeter für SV Aspern gegeben, nachdem die Gastgeber im Strafraum gefoult wurden. Abdurrahman Ercelik trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0. Trotz der vierminütigen Nachspielzeit gelang es UD Süssenbrunn nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer UD Süssenbrunn): "Wir waren in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft, uns wurde meiner Meinung nach ein regulärer Treffer aberkannt. Zudem hatten wir durch Brunner und Bellak gute Möglichkeiten auf die Führung, die leider ungenutzt blieben. Im zweiten Abschnitt ein ähnliches Bild doch leider scheiterten wir an unserer Chancenverwertung . Ein Elfmeter in der 84.Minute für Aspern war dann die Entscheidung in der 93.Minute verhinderte die Stange nochmals den Ausgleich. Und so stehen wir trotz ansprechender Leistung mit leeren Händen da."

Oberliga B: SVA : UD Süssenbrunn - 1:0 (0:0)

85 Abdurrahman Ercelik 1:0

