SV Hirschstetten feiert knappen Sieg gegen KSC/FCB Donaustadt

In der sechsten Runde der Oberliga B sicherte sich der SV Hirschstetten einen hart umkämpften 1:0-Heimsieg gegen den KSC/FCB Donaustadt. Vor heimischem Publikum gelang es dem Team, dank eines entscheidenden Treffers von Anas El-Tahir in der ersten Halbzeit, die drei Punkte zu sichern.

El-Tahirs Treffer macht den Unterschied

Der SV Hirschstetten versuchte von Beginn an, das Spielgeschehen zu kontrollieren und drängte immer wieder in die gegnerische Hälfte, während der KSC/FCB Donaustadt versuchte, mit schnellen Kontern Akzente zu setzen. Trotz des Einsatzes beider Teams blieben die Torhüter weitestgehend beschäftigungslos, bis zur 30. Minute.

Genau in dieser Minute kam der große Moment für den SV Hirschstetten: Anas El-Tahir nutzte eine sich bietende Gelegenheit und verwandelte einen präzisen Konterangriff zum 1:0 für die Gastgeber. Der Jubel war groß, denn dieser Treffer sollte sich als spielentscheidend erweisen. Mit der Führung im Rücken agierten die Hausherren nun etwas defensiver, während KSC/FCB Donaustadt den Druck erhöhte, um den Ausgleich zu erzielen.

Defensive Stärke des SV Hirschstetten

In der zweiten Halbzeit setzte der KSC/FCB Donaustadt alles daran, den Rückstand aufzuholen. Die Gäste erhöhten das Tempo und drängten den SV Hirschstetten vermehrt in die eigene Hälfte. Doch die Abwehr der Heimmannschaft stand kompakt und ließ den Gegner nur selten gefährlich vor das eigene Tor kommen. Die Defensive des SV Hirschstetten zeigte sich in Bestform und vereitelte geschickt die Angriffsversuche der Gäste.

Trotz mehrerer vielversprechender Ansätze des KSC/FCB Donaustadt, fehlte es ihnen letztlich an der Durchschlagskraft, um den Ball im Netz unterzubringen. Die Bemühungen, das Spiel zu drehen, scheiterten immer wieder an der entschlossenen Verteidigung der Gastgeber und deren Torhüter, der seinen Kasten sauber hielt.

Gerald Erler (Trainer Hirschstetten): "Donaustadt war in einem schwachen Derby ein viel stärkerer Gegner, als die Tabelle im Moment hergibt. Es gab kaum herausgespielte Torchancen auf beiden Seiten und so reichte ein gut ausgespielter Konter zum 1:0 Sieg."

Oberliga B: Hirschst. : Donaustadt - 1:0 (1:0)

30 Anas El-Tahir 1:0

Details

