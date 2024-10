UD Süssenbrunn dominiert SC Elite mit 4:1-Auswärtssieg

Details Samstag, 05. Oktober 2024 23:41

In einem torreichen Aufeinandertreffen der Oberliga B setzte sich UD Süssenbrunn klar mit 4:1 gegen SC Elite durch. Die Gäste aus Süssenbrunn zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit und ließen der Heimmannschaft kaum Chancen. Mit einer komfortablen 2:0-Führung zur Halbzeit legten sie in der zweiten Hälfte noch zwei weitere Treffer nach, bevor SC Elite kurz vor Schluss der Ehrentreffer gelang.

Dominante erste Halbzeit von UD Süssenbrunn

Bereits in der 10. Minute ging UD Süssenbrunn durch Dominik Rapf in Führung. Der schnelle Treffer beflügelte die Gäste, die auch in den folgenden Minuten das Spielgeschehen kontrollierten. SC Elite bemühte sich um den Ausgleich, fand jedoch kaum Wege durch die kompakte Defensive der Gäste.

Die nächste Chance ließ nicht lange auf sich warten. In der 30. Minute nutzte Markus Postenrieder eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gastgeber und erhöhte auf 2:0 für UD Süssenbrunn. Mit diesem Vorsprung im Rücken agierte Süssenbrunn weiterhin abgeklärt und ließ bis zur Pause keine nennenswerten Möglichkeiten für SC Elite zu.

Angriffswelle bringt Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel setzte UD Süssenbrunn seine dominante Vorstellung fort. Angelo Katusa war in der 64. Minute zur Stelle und erhöhte mit einem präzisen Abschluss auf 3:0. Nur drei Minuten später war es erneut Katusa, der mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag das 4:0 markierte. Damit war die Partie so gut wie entschieden, und die Gäste konnten ihre Führung in aller Ruhe verwalten.

In der 75. Minute gelang SC Elite schließlich doch noch der Ehrentreffer. Christopher Okoko erzielte das Tor zum 1:4, was jedoch mehr als Ergebniskosmetik zu betrachten war. Trotz des Treffers fand SC Elite nicht mehr ins Spiel zurück, und UD Süssenbrunn kontrollierte das Geschehen bis zum Schlusspfiff.

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer Süssenbrunn): "Wir wussten, wie wichtig das Spiel für uns ist, und so traten wir auch von Beginn weg an. Wir konnten uns endlich mal für unsere Leistung belohnen, und siegten nach einer starken Leistung auch in dieser Höhe verdient!"

Oberliga B: SC Elite : UD Süssenbrunn - 1:4 (0:2)

75 Christopher Okoko 1:4

67 Angelo Katusa 0:4

64 Angelo Katusa 0:3

30 Markus Postenrieder 0:2

10 Dominik Rapf 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.