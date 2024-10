FC Royal Persia bezwingt UFK Schwemm in überschaubarer Partie

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:48

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der Oberliga B sicherte sich der FC Royal Persia einen überzeugenden 2:0-Auswärtssieg gegen den UFK Schwemm. Die Partie wurde durch frühe und effektive Offensivaktionen der Gäste geprägt, die bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Erfolg legten. UFK Schwemm, das Heimteam, bemühte sich redlich, fand jedoch keine Mittel, um die starke Defensive des FC Royal Persia zu durchbrechen. Die entscheidenden Momente des Spiels fanden bereits in den ersten 45 Minuten statt, als die Gäste durch zwei herausragende Tore den Weg zum Sieg ebneten.

Frühe Führung für FC Royal Persia

Der FC Royal Persia startete dynamisch in die Partie und machte von Beginn an klar, dass sie hier die drei Punkte mitnehmen wollten. Bereits in der siebten Minute gelang Christopher Kraxner der Führungstreffer für die Gäste. Kraxner schlenzte den Ball wunderschön ins Eck. Dieser frühe Treffer war ein Weckruf für das Heimteam, das daraufhin versuchte, mehr Druck aufzubauen und selbst Offensivakzente zu setzen. Doch die Abwehr von FC Royal Persia stand stabil und ließ kaum nennenswerte Chancen zu.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kontrollierte der FC Royal Persia das Spielgeschehen und drängte den Gegner immer wieder in die Defensive. UFK Schwemm tat sich schwer, den Ball lange in den eigenen Reihen zu halten und musste sich häufig auf das Verteidigen konzentrieren. In der 39. Minute gelang es Matthias Arnold, die Führung der Gäste auszubauen. Mit einem verwandelten Elfmeter stellte er auf 0:2 und sorgte dafür, dass die Mannschaft mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause ging.

UFK Schwemm ohne Durchschlagskraft

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich UFK Schwemm bemüht, das Spiel zu drehen. Sie versuchten, mehr Druck auf die Defensive des FC Royal Persia auszuüben und suchten nach Lücken, um gefährliche Angriffe zu starten. Doch die Gäste aus Persia verteidigten geschickt und ließen den Ball meist nicht lange in der Nähe ihres Strafraums. Trotz zahlreicher Bemühungen fand das Heimteam kein Mittel, um den Rückstand zu verkürzen. FC Royal Persia agierte abgeklärt und konzentriert und sorgte dafür, dass die Defensive stabil blieb.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel zunehmend. UFK Schwemm schien sich mit der drohenden Niederlage abzufinden, während der FC Royal Persia das Tempo drosselte und auf Konterchancen lauerte. Dennoch blieben weitere Tore aus, und die Partie endete schließlich mit dem Endstand von 0:2 aus Sicht der Gastgeber. Der FC Royal Persia feierte somit einen verdienten Auswärtserfolg und nahm wichtige Punkte mit nach Hause, während UFK Schwemm weiter nach der Form sucht, die sie in dieser Saison noch nicht konstant abrufen konnten.

Stimme zum Spiel:

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "Viel Mittelfeldgeplänkel in den ersten Minuten, dann haben wir langsam die Oberhand gewonnen und uns Chancen herausgearbeitet. Unser Heimkehrer Christopher Kraxner für die 1:0 Führung gesorgt. Danach haben wir uns leider etwas zurückgezogen und der Gegner hat wieder mehr vom Spiel gehabt. Allerdings konnten wir durch einen Elfmeter nach Foul an unserem Flügelspieler durch Motte Arnold vor der Pause mit 2:0 in Führung gehen. Nach der Pause hatten wir das Spiel wieder unter Kontrolle und haben uns einige Chancen herausgearbeitet, leider sind wir oft an den sehr guten gegnerischen Tormann gescheitert. Ehrlicherweise hat Schwemm in der zweiten Halbzeit keine einzige Chance mehr gehabt. Ein schwieriges Spiel auswärts gegen Schwemm, das vor allem in kämpferischer Hinsicht stark dagegen gehalten hat. Es war leider spielerisch nicht unsere beste Leistung. In der zweiten Halbzeit ging es etwas besser und wir haben uns einige Chancen herausgearbeitet, die aber ungenutzt blieben. Ich würde sagen, dass Niveau des Spieles hat sich dem trüben Wetter angepasst. 3 mitgenommene Punkte waren das beste an diesem Nachmittag."

Oberliga B: UFK Schwemm : Royal Persia - 0:2 (0:2)

39 Matthias Arnold 0:2

7 Christopher Kraxner 0:1

