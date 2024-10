FC Kapellerfeld schlägt FC Mauerwerk 1b auswärts in der Nachspielzeit

In einem packenden Duell der 6. Runde der Oberliga B setzte sich der FC Kapellerfeld knapp mit 2:1 beim FC Mauerwerk 1b durch. Die Begegnung, die über die volle Distanz von 99 Minuten lief, bot den Zuschauern spannende Momente und einen dramatischen Schlusspunkt. Mauerwerk startete stark und ging in Führung, doch die Gäste bewiesen Kampfgeist und drehten die Partie in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten.

Elawure bringt Mauerwerk in Front - Obradovic gleicht aus

Die Partie begann mit einem leichten Vorteil für die Heimmannschaft. In der 19. Minute köpfte Nelly Oliviers nach einer Ecke direkt auf den Gästetorhüter. Nach einem Freistoß von links außen köpfte Richmond Appiah den Ball perfekt zu Kevin Elawure, der ihn volley ins kurze Eck beförderte. Dies bescherte dem FC Mauerwerk in der 25. Minute die verdiente 1:0-Führung. Der Gastgeber präsentierte sich in der ersten Halbzeit als das engagiertere Team, weitere Tore konnte man aber in der ersten Halbzeit nicht erzielen.

Kapellerfeld fand jedoch immer besser ins Spiel und schlug kurz vor der Halbzeit zurück. In der 42. Minute verwandelte Miljan Obradovic einen direkten Freistoß aus knapp 30 Metern ins kurze Eck, wodurch der Ausgleich zum 1:1 hergestellt wurde. Dieses Tor gab den Gästen einen spürbaren Auftrieb, sodass sie mit einem positiven Gefühl in die Kabine gingen.

Entscheidung in der Overtime

In der zweiten Halbzeit übernahm der FC Kapellerfeld zunehmend die Kontrolle. Die Gäste drängten auf das Führungstor, ein Freistoß von Obradovic aus 18 Metern landete an der Latte und brachte Mauerwerk in arge Bedrängnis. Auch Tim Filipp sorgte für Gefahr, als er nach einer Ecke nur knapp am Torerfolg vorbeischoss.

Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich in der 92. Minute. Petru Bugulet zeigte seine Klasse, als er einen weiten Ball zur Strafraumgrenze annahm und gekonnt über den Torhüter lupfte. Dieses sehenswerte Tor markierte das 2:1 für den FC Kapellerfeld und brachte die Entscheidung in einem hart umkämpften Match.

Trotz fast 9 Minuten Nachspielzeit gelang es dem FC Mauerwerk nicht, das Blatt zu wenden. In Minute 98 musste Richmond Appiah nach einer gelb-roten Karte den Platz verlassen, was die Hoffnungen der Gastgeber auf einen späten Ausgleich weiter schmälerte. Der Schlusspfiff nach 99 Minuten besiegelte den Auswärtssieg des FC Kapellerfeld, der sich dank einer starken zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherte und die Tabellenführung in der Oberliga B übernahm.

Aufstellungen:

FC Mauerwerk Immo:

Alper Öztürk, Rashid Sharifi, Kevin Elawure, Richmond Appiah, Nelly Oliviers, Dominik Deptula (K), Lukman Hamdi, Furkan Demiray, Philipp Afuah, Tarik Suta, Julien Belinga Etoundi

Ersatzspieler: Markus Abd El Malak, Abdul Haseeb Adalatyar, Arda Benzer, Berat Demirel, Hovsep Karpouzian, Abram Girgis

Trainer: Aykut Tetik

Kapellerfeld:

Manuel Bendekovits, Miljan Obradovic, Boris Marjanovic (K), Zaim Nasufi, Petru Bugulet, Petru-Cristian Hrisca, Kagan Özen, Tim Filipp, Oleh Haidamakha, Antonio Dipic, Ermir Oda

Ersatzspieler: Kristian Marinkovic, David Kosnopfl, Rilind Vinca, Dragan Mitrovic, Florian Tilger, Lukas Wacek

Trainer: Mato Markovic

Schiedsrichter: Elias Prackwieser, Daniel Mayer (1. Assistent), Aleksandar Pavlovic (2. Assistent).

Ostbahn XI, 50 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (38330 Bonuspunkte)

Oberliga B: FC Mauerwerk 1b : Kapellerfeld - 1:2 (1:1)

92 Petru Bugulet 1:2

42 Miljan Obradovic 1:1

25 Kevin Elawure 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.