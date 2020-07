Kaderplanung der Vienna schreitet voran!

Details Dienstag, 30. Juni 2020 18:12

Der First Vienna FC 1894 gibt die Verpflichtung der Spieler Lorenz Grabovac (22) und Paul Strasser (18) bekannt. Grabovac wechselt aus St. Pölten zu den Blau-Gelben. Strasser kehrt aus der Akademie Liefering zurück auf die Hohe Warte.

Sportdirektor Markus Katzer (links), Lorenz Grabovac (rechts)

Bundes- und Zweitligaerfahrung!

Mit Grabovac konnte die Vienna einen jungen Spieler mit bereits vier Bundesliga-Spielen für St. Pölten und 30 Zweitliga-Spielen für Liefering verpflichten. Der 22-jährige war Teil des Salzburger Youth League Teams 2015/16 und absolvierte in dem Bewerb vier Partien. Auch blickt der gebürtige Zwettler auf fünf Einsätze im U19 Nationalteam zurück.



„Mit Lorenz konnten wir einen absoluten Wunschspieler verpflichten, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Mit seinen jungen Jahren hat er bereits einiges an Erfahrung gesammelt und wird uns mit Sicherheit weiterhelfen“, so Sportdirektor Markus Katzer.



Paul Strasser kehrt von der Akademie Liefering nach Döbling zurück. Der 18-jährige spielte bereits für den Vienna Nachwuchs und die erste Mannschaft, bevor er von Salzburg entdeckt und für die Akademie verpflichtet wurde.



Zur Rückkehr von Paul Strasser meint Sportdirektor Markus Katzer: „Es freut uns, dass wir Paul wieder zurück zur Vienna holen konnten und er mit uns das Ziel Wiederaufstieg in die RLO angeht. Paul ist ein junger Spieler, mit großem Potential, der bei uns die perfekten Rahmenbedingungen für seine Weiterentwicklung vorfindet.“

Bernhard Fucik wird den Verein verlassen

Der Vertrag mit Bernhard Fucik wurde nicht verlängert. Damit wird der 29-jährige dem Verein in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.



Quelle/Fotos: First Vienna FC 1894

