Slovan und "Fußball Kindergarten Rainer" starten Kooperation!

Die letzten Monate haben bei vielen Menschen tiefe Spuren hinterlassen. Fehlende Interaktionen mit Freunden, keine persönlichen Kontakte, viel Einsamkeit und wenig Bewegung. Besonders betroffen waren von diesen Folgen die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft: die Kinder. Besonders bei den Jüngsten merkte man, die fehlenden sozialen Kontakte und Sport. Zu diesem Zweck geht der SK Slovan HAC Trachten Witzky in Zukunft eine Kooperation mit dem von Ex-Rapid Akademieleiter Rainer SETIK geführten „Fußball-Kindergarten Rainer“ ein.

Mit dieser Kooperation hofft der Stadtligaklub Slovan HAC diesen neuen Bereich, wo Kinder (Mädchen und Buben) im Alter von 4-8 Jahren trainieren und spielen können, in professionelle Hände zu geben. Vor allem aber, dass die Kids mit viel Spaß und Freude zu sehr abwechslungsreichen Trainings kommen werden. Besonders die Kleinsten (ab 4 Jahren) für das „Zwergentraining“ möchte man ansprechen um dann später eine durchgängige Basis im Kinderbereich zu haben. Die Kinder werden anfangs über einen längeren Zeitraum nur „trainieren“, um sie dann später mit Freundschaftsspielen auf die Meisterschaft vorzubereiten.

Matthias SODL (Sportl.Leiter SK Slovan HAC):

"Herr Setik ist seit Jahren eine anerkannte Persönlichkeit im österreichischen Fußball. Wir erwarten uns durch diese Kooperation eine nachhaltige Entwicklung in diesem Bereich und wollen damit unseren Unterbau weiter stärken und fördern, damit weiterhin viele unserer Eigenbauspieler den Weg bis in die Kampfmannschaft oder noch höher finden. Seit Jahrzenten gilt z.B. in Holland das Motto „Die Besten zu den Kleinsten“.