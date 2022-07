Sommer-Transfers der Wiener Stadtliga im Überblick!

Details Donnerstag, 14. Juli 2022 11:05

Es ist knapp ein Monat her, da endete die Saison 2021/22 in der Wiener Stadtliga. Mittlerweile geht der Blick schon Richtung neuer Spielzeit und die Vereine versuchen in der Übergangszeit ihre Kader zu adaptieren. Untenstehend findet ihr eine Übersicht der bisher getätigten Transfers.

Sommertransfers 2022

1. Simmeringer SC

Zugänge: Roman Holzgethan (Union Mauer), Andreas Rossak (Union Mauer), Rares-Sergiu Chiorean (ASK Eggendorf), Benjamin Kranz (R. Oberlaa), Florian Himler (SV Gerasdorf)

Abgänge: Julian Hirschbeck (SC Mannswörth), Edin Delic (ASK Liesing), Slaven Misuric (Casino Baden)

ASV 13

Zugänge: Mika Erik Friz (ASK Liesing), Leon Skreta (SV Leobendorf II), Milos Stepanovic (Wiener Sport-Club 1B), Jakob Herrmann (ASV 13 II)

Abgänge: Mauro Vasile, Jonas Zethofer, Tobias Zethofer, Daniel Gasser (alle Sportunion Schönbrunn), Jukka Frühmann (Post SV Wien)

FV Austria XIII - Auhof Center

Zugänge: keiner

Abgänge: Boris Strihavka, Johannes Oberhammer (ASV St. Marienkirchen/Wallern II), Mario Senegacnik (Casino Baden), Onur Tufan (ASK Ober St. Veit)

FC 1980 Wien

Zugänge: Nico Ruziczka (LAC-Inter), Ismael Minoungou (SV Wienerberg), Philipp Herout (SC Ostbahn XI), Alessio Orlando (FC Winden), David Patiashvili (SV Gerasdorf), Nemanja Dejkic (vereinslos)

Abgänge: Sebastian Wittich (Brunn/Geb.)

FC Stadlau

Zugänge: Ulvi Özdemir (SC Ostbahn XI), Niklas Kiss (SV Gerasdorf), Tizian Bender (Post SV Wien)

Abgänge: Marek Blazej (Kirchberg), Pascal Pokorny (FC Marchfeld II)

Favoritner AC

Zugänge: Nikola Badjikic, Amel Makik (FavAC II), Stevica Zdravkovic (ASV Draßburg)

Abgänge: Filip Dmitrovic (FCM Traiskirchen), Armin Muratovic (Guntramsdorf), Haluk Göktas (FC Mauerwerk), Albert Kaciku (Bruck/Leitha), Tomoya Kitazawa, Turan Aydin, Mustafa Kanteh, Marko Jovanovic (alle vereinslos)

Post SV Wien

Zugänge: Badr Soliman (NAC), Maximilian Bernkopf (WSG Tirol II), Jukka Frühmann (ASV 13), Izet Jasarevic (ASV Baden), Marko Vasic (Post SV II), Can Polat Yildiz (Post SV II)

Abgänge: Burak Cakir (Gersthofer SV), Edin Harcevic (ASV Draßburg), Stefan Gratt (FC Marchfeld II), Stefan Szanwald (Karriereende), Nenad Jesic (WSC 1B), Halil Günay (vereinslos), Tizian Bender (FC Stadlau)

SC Mannswörth

Zugänge: Julian Hirschbeck (1. Simmeringer SC), Ismail Aygün (WSC 1B), Denis Lacic (Rohrbach), Mohammed Katthab (SV Stockerau)

Abgänge: Philipp Knasmüller (SC Wiener Viktoria), Arif Kilicaslan (Reisenberg), Hatem Mercan (WSC 1B), Andreas Buger (Karriereende)

SK Slovan HAC

Zugänge: Florian Gowin, Saidouna Conde (beide SR Donaufeld), Melih Bicer (Siemens Großfeld), Tonatihu Avila (FC Hermagor), Igor Bosnjak (USC Rohrbach)

Abgänge: Osama El Zayat (SC Lilienfeld), Patryk Ciez (SC Wiener Viktoria), Vlade Janjic (Bruck/Leitha)

SV Dinamo Helfort

Zugänge: Christiano Ivkic (AKA Austria U18), Ivan Bosnjak (WSC 1B), Ivan Grozdanovic (AKA Admira U18), Halil Haselmaier (1210 Wien), Eugene Michael (Gersthofer SV II)

Abgänge: Nemanja Milinkovic (Markersdorf), Aliji Nagip (Cro-Vienna), Besnik Mala (Gablitz)

SV Donau

Zugänge: Eddi Jusic (First Vienna FC), Marko Nikolic (SC Wiener Viktoria), Felix Egger (Casino Baden)

Abgänge: Nico Portschy (St. Margarethen)

SV Gerasdorf Stammersdorf

Zugänge: Berat Günes (SV Donau II), Aleksandar Radosavljevic (Srbija Wien), Jan Stärker (NAC), Yanick Angerbauer (USC Rohrbach), Marcel Strohmayer (SV Gerasdorf II)

Abgänge: Dimitri Chryssajis (FC Bisamberg), Lumbardh Salihu (FC Mistelbach), Jakob Mistelbauer (Ernstbrunn), Florian Himler (1. Simmeringer SC), Niklas Kiss (FC Stadlau), David Patiashvili (FC 1980 Wien), Alberin Kokollari (vereinslos)

SV Schwechat

Zugänge: Manuel Bauer (SC Ostbahn XI), Harun Cetin (WSC 1B)

Abgänge: Daniel Vadrariu (Vointa Lupac/ROM), Anel Dosljak (SC Ritzing)

SV Wienerberg

Zugänge: Flavio Grubmayr, Julian Tunjic (Vienna Jgd.), Marco Gragger (Vienna 1B), Christian Arifovic (WSC 1B), Mac Bosnic, Raphael Schuster (AKA Admira U18), Christof Klinkan (Bamberg), Lazar Lukic (SV Wienerberg II)

Abgänge: Ismael Minoungou (FC 1980 Wien), Andre Sliskovic (WAF), Abdel El-Baali (St. Margarethen)

Sportunion Mauer

Zugänge: Hiroto Yamashita (SV Stockerau), Tobias Kerschl (AKA Rapid U18), Jordan Akande (SC Wiener Viktoria), Predrag Ilic (ASK Eggendorf), Julian Opetnik (Völkermarkt), Marco Elbl (Bruck/Leitha)

Abgänge: Toni Vastic (vereinslos), Thomas Helly (Maria Lanzbach), Roman Holzgethan, Andreas Rossak (1. Simmeringer SC), Fabian Hauer (SV Sparkasse Leobendorf), Nico Vollhofer (SC Ortmann), Aleksandar Petruljevic (WSC 1B), Cem Üstündag (FC Mauerwerk), Bernhard Fila (SV Stockerau), Valentin Nikolic (Columbia Floridsdorf), Babak Farokhi (vereinslos), Tobias Fischer (SR Donaufeld), Damien Anidom (vereinslos), Mattias Muhr (Kottingbrunn), Rahman Bosdogan (Sportunion Schönbrunn)

WAF pinova Telekom

Zugänge: Andre Sliskovic (SV Wienerberg), Emre Ulusoy (Laa/Thaya), Daniel Maurer (FAC Wien Amat.), Loren Limani (SC Ostbahn XI), Samir Delalic (Karrierepause)

Abgänge: Ugljesa Lirsch (Eggenburg), Nedim Becirovic (Langenrohr)

MW