USV Dobersberg ist der beliebteste Herbstmeister 2022!

Details Donnerstag, 29. Dezember 2022 19:41

In den vergangenen zwei Wochen haben wir erstmals auch die erfolgreichsten Unterhaus-Klubs des Landes vor den Vorhang geholt und auf die große mediale Bühne gehoben. Beliebtester Herbstmeister Österreichs ist der USV RAIKA Dobersberg aus der NÖ 1. Klasse Waldviertel, der von ligaportal.at nun folgende Preise erhält: TAPEDESIGN-Wintersets für 18 Kaderspieler, 10 neue adidas-Matchbälle und zusätzlich 300 € in bar. Wir bitten den Obmann bzw. Sektionsleiter von USV Dobersberg, sich bis spätestens 10. Jänner 2023 unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu melden. Vielen Dank an alle Teilnehmer und einen guten Rutsch!

Die 20 beliebtesten Herbstmeister Österreichs: