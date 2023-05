Dinamo Helfort gegen Austria XIII - Wiener Landescup-Finale im Ernst-Happel-Stadion!

Details Mittwoch, 24. Mai 2023 15:13

Heute Abend (19:30 Uhr) stehen einander im 33. Wiener Landescup-Finale der SV Dinamo Helfort 15 und Austria XIII Auhof Center im Ernst-Happel-Stadion gegenüber. Es ist das zweite Duell der beiden Stadtligisten in wenigen Tagen. Erst am vergangenen Samstag setzte sich Helfort in der 26. Meisterschaftsrunde klar mit 3:0 durch. Untenstehend die Stimmen vor dem großen Finale.

Vorteil Dinamo Helfort?

Antonio Kustura erzielte einen Doppelpack (15., 78.), Ivan Cerkez (43.) das zwischenzeitliche 2:0. Für Helfort war es nicht nur der erste Sieg über Austria XIII nach fünf Niederlagen, sondern auch die Fortsetzung eines beeindruckenden Erfolgslaufs. Das Team von Trainer Stefan Coric hat seit über einem halben Jahr nicht mehr verloren, ist seit zwölf Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Für Austria XIII lief es bislang im Frühjahr – auch aufgrund von vielen Verletzten – hingegen nicht nach Wunsch. Die Truppe von Coach Michael Keller ging in elf Runden nur dreimal als Sieger vom Feld.



Fürs "Spiel des Jahres" am Mittwoch werden die Karten aber neu gemischt. Der Cup hat sprichwörtlich seine eigenen Gesetze, Titel-Entscheidungen in nur einem Spiel sind stets besonders brisant. Da ist auch das Wiener Landescup-Finale keine Ausnahme. Es ist davon auszugehen, dass beide Trainer noch den einen oder anderen Trumpf in der Hinterhand halten.



Blickt man auf die WFV-Cup-Historie zurück, fällt auf, dass Austria XIII erfolgreicher war als Helfort. Die Penzinger stehen zum bereits sechsten Mal im Finale, gewannen 2018 gegen Wiener Viktoria den Titel. Helfort erreichte erst einmal das Endspiel, unterlag 1996 Prater SV.

Die Trainer-Stimmen zum Finale



Stefan Coric, SV Dinamo Helfort: „Wir sind seit 24 Spielen – Meisterschaft, Cup und Vorbereitung – ungeschlagen. Dennoch glaube ich nicht, dass es einen Favoriten gibt. Ein Cup-Finale ist doch besonders, die Psyche spielt sicher eine Rolle. Leider wird uns mit Zlatan Sibcic ein wichtiger Spieler fehlen. Er war allerdings auch schon in den vergangenen Partien nicht dabei, wir sind also darauf eingestellt.“



Michael Keller, Austria XIII Auhof Center: „Helfort ist die beste Mannschaft im Frühjahr und daher Favorit. Sie haben viel Qualität und Selbstvertrauen. Wir werden voll dagegenhalten müssen, um bestehen zu können. Das Meisterschaftsduell am Samstag war für mich durchaus erkenntnisreich. Wir müssen uns am Mittwoch etwas zutrauen, bietende Chancen auch nützen. Wichtige Spieler, die zuletzt verletzt waren, sind zurück. Ihnen fehlt aber noch Spielpraxis. Unser Kader ist jedenfalls besser als am Samstag.“

WFV-Cup 2022/2023, Finale

Mi, 24.05., 19:30: Dinamo Helfort vs. Austria XIII Auhof Center

Ernst-Happel-Stadion, SR Patrick Koscielnicki

Weg ins Finale:

Austria XIII Auhof Center:

HF: 3:2 gegen Hellas Kagran

VF: 2:1 gegen 1. Simmeringer SC

AF: 3:2 gegen SV Wienerberg 1921

3. Rd.: 8:0 gegen Liesing ASK

2. Rd.: 5:0 bei KSC/FCB Donaustadt

SV Dinamo Helfort:

HF: 3:1 bei LAC-Inter

VF: 1:0 gegen SV Gerasdorf Stammersdorf

AF: 7:0 gegen 1980 Wien

3. Rd.: 3:0 bei Maccabi Wien

