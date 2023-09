Stadlau überrollt Schwechat nach Pausenrückstand

Details Montag, 04. September 2023 16:10

Am Samstag, dem 2. September war es so weit und der FC Stadlau empfing daheim den SV Schwechat. Für Schwechat ging es, um die Möglichkeit in der laufenden Spielzeit nach zwei Misserfolgen endlich etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. In der Vorsaison verloren die Gästen wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen gegen Stadlau, also gab es hier noch eine offene Rechnung zu begleichen. Circa 100 Zuschauer fanden sich am Sportplatz ein, um die Stadtliga-Partie live zu verfolgen und sie sollten nicht wenig Tore sehen.

Schwechat übernimmt Führung

In den ersten 45 Minuten wurde den Zuschauern ein ausgeglichenes Spiel der beiden Mannschaften geboten. Nennenswerte Aktion gab es bis dato nur durch den SV Schwechat, eine 100%ige Top-Chance und die Aktion zum 0:1. Ein Eckball mit Unordnung und etwas Glück wurde auf Niklas Roth verlängert, der nicht lang zögerte und dem Tormann keine Chance ließ, Führung für Schwechat. In weiterer Folge blieb Schwechat konkreter, konnte aber die Führung nicht ausbauen. Auf der Seite von Stadlau kam es nur zu einzelnen Halbchancen oder gefährlichen Standards. Somit ging es für beide Teams erstmals in die Pause

5 Tore und ein Hattrick zum Erfolg

Trainer Horniatschek hatte nun 15 Minuten Zeit, seine Mannschaft taktisch neu zu formieren und für den zweiten Durchgang vorzubereiten. Denn er wusste, in diesem Spiel sind definitiv Punkte für seine Truppe drin. Gleich in den ersten Minuten konnte seine Spieler, die von ihm geforderten Leistungen bringen. Stadlau verbesserte sich im Spiel gegen den Ball und konnte dadurch immer frühere Ballgewinne in der Hälfte des Gegners verzeichnen. Nach elf Minuten belohnte sich die heimische Truppe dann selbst. Mit einem Distanzschuss glich man aus, jetzt wollte man mehr. Die Zuschauer bekamen eine wahre Chancenwelle ihrer Mannschaft geboten. In weiterer Folge übernahm Stadlau die Führung durch den Hattrick-Schützen Haris Harba und Schwechat musste ab der 76. Minute mit einem Mann weniger die Schlussviertelstunde bestreiten. Es boten sich dadurch neue Räume, die Stadlau nutzen konnte. Mit weiteren drei Treffern konnte die Heimmannschaft ihren 5:1 Sieg zu Hause feiern.

Stimme zum Spiel

Stefan Horniatschek (Trainer FC Stadlau)

"Ich bin vom Aufreten und dem taktischen Verhalten meiner Mannschaft begeistert, vorallem in der zweiten Halbzeit. Aufgrund der großen Überlegenheit ist dieser Sieg gerechtfertigt. Vielleicht etwas zu hoch, aber wir nehmen dieses Ergebnis dankend an.“

Hervorgehobene Spieler:

Haris Harba (9, FC Stadlau) - Hattrickschütze

