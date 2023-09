Mauer erledigt Pflichtaufgabe am Sonntagmorgen in Brigittenau

Details Montag, 04. September 2023 16:10

Rund 130 Zuschauer versammelten sich am Sonntag, dem 3. September in der sogenannten „WAF Gruabn“, um gespannt das Duell zwischen WAF pinova Telekom und Sportunion Mauer zu verfolgen. Beide Mannschaften konnten bis jetzt schon mehrere Punkte in der Stadtliga sammeln und wollten das natürlich fortsetzen. Die Liesinger bekamen aufgrund vergangener Saisonen in diesem Spiel eine leichte Favoritenrolle nachgesagt und wollten natürlich die Tabellenführung weiterhin halten.

Mauer von Beginn an überlegen

Die Truppe von Trainer Knirsch war von der ersten Sekunde voll im Spiel und bereit, ihre Aufgabe zu erfüllen. In den ersten 20 Minuten boten die Gäste eine spielerische Top-Leistung. Ständiger Ballbesitz und ein Chancenplus zu Beginn waren die Folge. In der 13. Minute war es dann auch soweit. Tobias Kerschl konnte sich gegen seine Gegner durchsetzen und eine Überzahlsituation für seine Mannschaft kreieren. Mit einem geschickten Steilpass schickte er den letztjährigen Top-Torschützen ins eins gegen eins. Alexander Frank ließ mit all seiner Routine den Innenverteidiger stehen und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. In weiterer Folge kam viel Gefahr bei weiten Einwürfen von WAF auf, doch etwas Zählbares kam nicht heraus. Der Schluss der ersten Halbzeit bestand dann noch aus hohen Bällen der Heimmannschaft, aber konkreter konnte man auch nicht werden.

Mauer ließ nichts anbrennen

Der zweite Durchgang war dann noch dominanter. Die Gäste fanden immer wieder neue Lösungen und ließen ihrem Gegner keine Chance. Die Folge waren laufende Torchancen. Bis zur 64. Spielminute dauerte es für die Vorentscheidung. Mauer kam über die rechte Seite zu einem Angriff, welcher in einer Flanke endete. In der Mitte verschätzte sich Innenverteidiger Eghosa Osarodin und spielte den Ball ins eigene Tor. Somit konnte man sich auf dieser Führung ausruhen und drei Punkte mit nach Hause nehmen. Damit steht Mauer nun nach drei Spieltagen ganz oben in der Stadtliga, punktegleich mit dem SC Mannswörth. Die beiden Mannschaften treffen sich gleich am kommenden Wochenende auf der Anlage von Sportunion Mauer.

Stimme zum Spiel

Christoph Knirsch (Trainer Sportunion Mauer):

„Guter Weg und gutes Spiel. Wir wissen aber auch was wir verbessern können und müssen, um die bevorstehenden Aufgaben zu bewältigen. Die Stadtliga ist sehr ausgeglichen, hier kann jeder jeden schlagen, deswegen brauchen wir Woche für Woche Top-Leistungen."

