Dinamo Helfort lässt ASV 13 keine Chance

Details Montag, 04. September 2023 16:09

In der 3. Runde der Wiener Stadtliga trafen SV Dinamo Helfort und der ASV 13 vor 150 Zuschauern aufeinander. ASV 13 befindet sich seit Saisonbeginn in einer kritischen Lage. In den ersten beiden Spielen bekam man elf Gegentore und konnte nur eines erzielen. Deswegen wollte man nun alles daran setzten, die ersten Punkte der laufenden Saison einzufahren Die Favoritenrolle lag also ganz klar bei Dinamo, die dieser auch mehr als gerecht wurden.

Dinamo von Minute eins an präsent

„Mit dem Resultat bin ich zufrieden, obwohl es noch höher sein müsste. Mit dem Spielbeginn und der Pressing-Intensität am Anfang bin auch zufrieden. Ich toleriere aber keinen halbherzigen Fußball, egal was die Anzeigetafel sagt und erst recht nicht bei einem Heimspiel. Auch meine Wechsel konnten ihre Chance nicht nutzen beziehungsweise meine Erwartungen an sie erfüllen. Die jungen Spieler wollten sich leider nicht zeigen und so etwas akzeptiere ich als Trainer nicht, hier fehlt es nicht am fußballerischen Können, sondern an der mentalen Einstellung.“

