Gerasdorf setzt sich in aller letzer Sekunde gegen Wienerberg durch

Details Sonntag, 10. September 2023 15:32

In der vierten Runde der Wiener Stadtliga trafen der SV Gerasdorf Stammersdorf und der SV Wienerberg 1921 aufeinander. Circa 120 Zuschauer versammelten sich am Freitagabend in Gerasdorf, um das Spiel live mitzuverfolgen. Beide Teams befinden sich in der Tabelle in der unteren Hälfte, deswegen waren in dieser Partie die Punkte umso wichtiger.

Wienerberg mit drei Punkten in die Pause

Wie zu erwarten attackierte Gerasdorf sehr hoch und versuchte die Gegner anzupressen. Man konnte jedoch gegen die technisch sehr starken Wienerberger keine Fehler erzwingen. Die Gäste schafften es immer wieder von hinten rauszuspielen und den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Es war dadurch eine relativ ausgeglichene Partie in den ersten 30 Minuten, beide Mannschaften hatten längere andauernde Ballbesitzphasen. Keines der beiden Teams konnte aber wirklich für Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen. Doch dann aus einem eigenen Einwurf, in ungefährlicher Position brachten sich die Gastgeber in Rückstand. Durch das schnelle Umschaltspiel der Wienerberger wurde Konter perfekt eingeleitet. Jan Mülner brachte den SV Wienerberg mit 0:1 in Führung. In weiterer Folge konnte Gerasdorf noch durch einige Standard-Situationen für Gefahr im gegnerischen Sechszehner sorgen. Bis zum Pausenpfiff gelang aber nicht der Ausgleich, somit ging es vorerst mal in die Pause.

Gerasdorf dreht das Spiel

Zum ersten Mal wurde es in der Gerasdorfer-Kabine laut, Trainer Halper war mit der gebotenen Leistung vor heimischen Publikum überhaupt nicht zufrieden. Seine Ansprache sollte sich noch bezahlt machen. Ab Wiederanpfiff war seine Mannschaft präsenter und besser im Spiel. So konnte man auch nur fünf Minuten später ausgleichen. Ein typsicher Eckball der gefährlich im Fünfmeterraum runterkam, sorgte für Verwirrung bei den Gästen. Die Gerasdorfer schalteten schneller. Matthias Schmid konnte aus kurzer Distanz den Abschluss nur mehr in eigene Tor lenken. Damit war alles wieder offen. Es war nun ein offener Schlagabtausch, niemand wollte hier eine Punkteteilung. Wienerberg hatte mehrere Möglichkeiten durch Konter, doch etwas Zählbares blieb aus. Im Laufe des Spiels verjüngte man die heimische Offensive und erhoffte sich mehr Tempo gegen technisch überlegene Wienerberger. Bis zur 92. Spielminute mussten die Heimfans warten, als Connor Dostal den 2:1 Endstand erzielte. Ein schnelles Umschaltspiel mit einer guten Flanke und noch einem besseren Kopfball brachten dem SV Gerasdorf Stammersdorf drei wichtige Punkte.

Stimme zum Spiel

Jürgen Halper (Trainer Gerasdorf Stammersdorf)

„Wir tun uns schwer, die 100 Prozent vom Training aufs Feld zu bringen. Viele Unruhestifter und Neider vor allem neben dem Platz tun den jungen Spielern nicht gut und das stört natürlich auch meine Arbeit. Dennoch sind wir über den Sieg glücklich und haben einen guten Charakter bis zum Schluss bewiesen.“

