SV Donau belohnt sich erneut nur mit einem Unentschieden

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 12:48

Der SV Donau empfing in der siebten Runde zu Hause den SV Gerasdorf Stammersdorf. Beide Teams konnten in der laufenden Saison, der Wiener Stadtliga bereits mehrere Punkte sammeln. Für die Heimmannschaft gab es zuletzt nur zwei Unentschieden, um jetzt den Anschluss nach oben nicht zu verlieren und weiter präsent zu bleiben wollte man wieder einen Dreier einfahren. Rund 300 Zuschauer kamen auf den Sportplatz, um die Partie, die von Bünyamin Kilicdagi geleitet wurde live zu sehen.

Chancenauswertung muss sich noch verbessern

Schon vor dem Spiel hatte der SV Donau mehrere Verletzte zu beklagen. Man nahm zu diesem fünf Spieler aus der eigenen U18 mit, um die Ausfälle zu kompensieren. Ein sehr gute Chance für junge Spieler sich für weitere Aufgaben zu empfehlen, aber auch eine schwierige Aufgabe für Trainer Nermin Jusic an diesem Wochenende. Man bekam auch gleich in der ersten Minute ein Geschenk der Gäste. Eine Aktion der gegnerischen Abwehr endete in einem Eigentor. SV Donau damit in Führung, bevor das Match überhaupt angefangen hat. Die Hausherren spielten jetzt selbstbewusst auf und fanden zu einer enormen Anzahl an Chancen. Eigentlich wären das Chancen für zwei oder drei Spiele gewesen. Es fehlt aber oft das nötige Glück oder die Konzentration, den Ball eiskalt über die Linie zu drücken.

Gerasdorf arbeitet sich zurück in die Partie

Gerasdorf war aber nicht komplett unterlegen. Man kam auch vereinzelt nach einigen Passkombinationen gefährlich in das letzte Drittel des Gegners. Der letzte Pass 20 Meter vor dem Tor bereitete den Gästen aber Probleme. Also braucht man eine andere Lösung. Ein Freistoß in der 30. Spielminute war das Mittel zum Erfolg. Daniel Plank gleicht für seine Mannschaft aus. Jetzt war alles wieder auf null. Nach dem, mit einem 1:1 in die Pause gingen, danach spielte Donau mit aller Kraft auf die Führung und die Chancen dafür gab es auch, aber niemand konnte seine Möglichkeiten wirklich nutzen und so blieb das 1:1 auch der Endstand.

Stimme zum Spiel

Nermin Jusic (Trainer SV Donau)

"Wenn wir in einem Spiel so viele Chancen liegen lassen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir immer wieder unentschieden spielen. Gerasdorf war sicher auch kein schlechter Gegner und hat gut mitgespielt. Mir fehlte auch nach vorne die nötige Durchschlagskraft. Meine Mannschaft macht einfach aktuell zu wenig Tore, wir werden daran arbeiten in den kommenden Wochen."

