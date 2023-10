ASV13 macht den ersten Punkt in Mannswörth

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 19:46

Am 29. September kam es in der Wiener Stadtliga zum Zusammentreffen vom SC Mannswörth und ASV13. Die Heimmannschaft erwischte einen guten Saisonstart und war, wenn man nur von der Tabelle ausgeht, klar in der Favoritenrolle. Bei ASV13 blieben allerdings bis hier Punktgewinne noch aus. Rund 200 Zuschauer kamen auf den Sportplatz, um dieses Spiel live zu verfolgen.

Umkämpfter erster Durchgang

ASV13 musste in letzter Zeit einige Rückschläge hinnehmen. Dazu zählen Verletzungen und einige Niederlagen. Nicht zu vergessen den Hubschraubereinsatz letzte Woche. Aber ganz hingegen aller Erwartungen zeigte man ein bemühtes Spiel gegen den Favoriten. Die ersten 15 Minuten waren von Hektik und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. Niemand war hier dominant oder klar spielbestimmend. Zu klaren Tor-Chancen fand auch keins der beiden Teams. Mannswörth konnte vor allem bei Standards für viel Gefahr sorgen. Das war auch das richtige Mittel zur Führung. In der 41. Spielminute konnte David Pastuovic einen Eckball verwerten. Somit sicherte man sich die 1:0 Führung in der Halbzeit.

ASV13 holt den ersten Punkt nach Hause

Bei einem 1:0 war natürlich klar, hier ist heut auch was für die Gäste zu holen. Beide Mannschaften kamen mit viel neuen Information der beiden Trainer aus den Kabinen. Es blieb weiterhin ein Spiel auf Augenhöhe. Rund um die Mittelauflage wurden sehr viel Zweikämpfe geboten. Den Weg durch eine der beiden Defensiven fand aber niemand in der Offensive. So blieb es eine offene Partie und die Hausherren probierten das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der 81. Spielminute war es aber so weit. Eine kurze Unkonzentriertheit in der Defensive führte zum 1:1. Als die Hintermannschaft von Mannswörth einen Ball zentral zum Sechszehner klärt, stand Mika Friz richtig. Er verwerte ins lange Eck und ließ seine Mannschaft jubeln. Das war auch der Entstand, niemand konnte drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Stimme zum Spiel

Claus Schönberger (Trainer SC Mannswörth)

"Wir haben leider heute eine Chance vergeben, um an den oberen Mannschaften dranzubleiben. Wenn man oben spielen will, sind genau solche Spiele entscheidend, wo es manchmal auch nur darum geht, dass Ergebnis über die Zeit zu bringen. ASV13 war wirklich sehr engagiert und ein guter Gegner. Jetzt geht es aber wieder darum weiter zu arbeiten, um in den kommenden Wochen wieder eine bessere Leistung auf den Platz bringen zu können."

