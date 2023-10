Platz 7 statt Tabellenkeller: Mannswörth bereit für Stadlau

Der SC Mannswörth legte einen beachtlichen Start in der Wiener Stadtliga hin. Ein Derbysieger zum Start und drei Spiele lang mit dem Punktemaximum. Für kurze Zeit war man auch sehr weit oben dabei. In den letzten Spielen ließ man jedoch Punkte liegen, trotzdem steht man noch auf Platz 7 nach acht Runden. Letztes Jahr war man noch vorletzter zur selben Zeit. Also eine beachtliche Steigerung, die man hinlegte. Kommende Woche geht es auswärts gegen Stadlau, die nächste Chance sich für die oberen Plätze zu beweisen.

Der letzte Gegner

Letztes Wochenende empfing man zu Hause den SV Wienerberg. Mannswörth trotz der vergangenen Woche am Papier mit einer kleinen Favoritenrolle. Trotzdem muss man dieser vor knapp 200 Zuschauern erstmal gerecht werden. Die Gegner hatten auf jeden fall was dagegen, in letzter Minute wurde das Spiel dann entschieden.

Das Spiel im Detail

Die erste Halbzeit startete sehr intensiv und mit einer enormen Hektik. Die Gäste standen sehr tief und verteidigten mit aller Kraft ihr Tor, mit Erfolg, die null blieb stehen. Mannswörth übernahm im Laufe der Partie die Rolle der spielenden Mannschaft. Man schaffte es jedoch nicht, die Überlegenheit in etwas Zählbares zu verwandeln. Mit einem 0:0 gingen beide Mannschaften in die Kabine. Nach Wiederanpfiff änderte sich wenig am Spiel. Weiterhin geben sich beide Seiten Mühe ihr Spiel zu machen und es blieb alles offen bis zum Schluss. Dem Trainer der Wienerberger gelang jedoch mit einem entscheiden Wechsel. Gleich nach der Einwechslung waren die Hintermänner von Mannswörth zu einer Notbremse gezwungen. Eigentlich war jedem klar, das ist ein klassisches 0:0, mehr gab dieses Spiel einfach nicht her. Doch eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit entschied sich der Sieger. Ein riesiger Fehler der Hausherren endete in einem Konter-Tor. Der eingewechselte Jan Mülner ließ die Gäste jubeln. Die Heimmannschaft erholte sich nicht bis zum Ende und musste den verlorenen Punkt einsehen.

Stimme zum Spiel

Claus Schönberger (Trainer SC Mannswörth)

"Ein 0:0 wäre meiner Meinung nach gerecht gewesen. Das Spiel gab einfach nicht mehr her, und zwar auf beiden Seiten. Diesen Punkt dann so knapp vor Schluss zu verschenken, ist natürlich ärgerlich."