SV Dinamo Helfort 15 jagt weiterhin Sportunion Mauer

Dinamo Helfort ist wahrscheinlich eine der formstärksten Mannschaften aktuell in der Wiener Stadtliga. Auf heimischem Rasen gelang es noch keinem Gegner Punkte mitzunehmen. Nach etwas mehr als der halben Hinrunde blickt man auf 19 Punkte und den zweiten Tabellenplatz. Nur ein Unentschieden in Stadlau und eine Niederlage gegen Mauer stört die Bilanz. Weiterhin ist man aber nur zwei Punkte hinter dem ersten Platz, sofern man diese starke Form weiterhin auf den Platz bringt.

Vergleich zum Vorjahr

Letztes Jahr befand man sich auch zum jetzigen Zeitpunkt in den Top 5. Also ist die Situation weiter oben für den Verein nichts Neues. Dieses Jahr scheint es aber mit Trainer Stefan Coric besonders gut zu laufen. Trotz des vielleicht etwas älteren Kaders legt man Woche für Woche eine enorme Laufdistanz und Leistung ab. Einen Lauf hat aktuell der 34-jährige Agron Mala, er führt die Torschützenliste der Liga an und überzeugt wiederholt mit seiner Leistung.

Die letzte Begegnung

Letztes Wochenende empfing man zu Hause Red Star Penzing. Die in der Woche zu vor für die erste Niederlage der Sportunion Mauer sorgten und auch als Aufsteiger vorne mitspielen. Red Star musste schon vor der Partie mit einem Ausfall zurechtkommen. Trotzdem standen sie kompakt und waren taktisch bemüht wenig zuzulassen. Dinamo hatte Schwierigkeiten, die Abwehr anfangs zu knacken. In Minute 25 dann die Erlösung, ein Eckball und Besnik Mala köpft zum 1:0 ein. Die Führung nahm man mit in die Pause. Gleich am Anfang der zweiten Halbzeit suchte man die Tiefe und fand diese auch. Mehrere Diagonalbälle sorgten immer wieder für Gefahr. In Minute 48 konnte man mit einer Flanke von links auf Nemanja Milinkovic die Führung weiterhin ausbauen. Den Schlusspunkt setzte eine spielerische Aktion der Hausherren, wieder über links. Agron Mala nimmt sich den Ball perfekt mit und verwandelt ins lange Eck. Ein gelungener 3:0 Heimerfolg gegen einen schweren Gegner. Hervorzuheben ist auch Slaven Lalic, der alle drei Tore vorlegte und damit einen großen Anteil am Erfolg hatte.

Stimme zum Spiel

Stefan Coric (Trainer Dinamo Helfort)

"Bis zum 3:0 waren wir sehr effektiv im letzten Drittel, danach haben wir nachgelassen und gingen mit den Chancen fahrlässig um. In Summe geht das Ergebnis in Ordnung, die Leistung meiner Mannschaft war an diesem Tag auch okay. Unser Spielplan wurde mit Erfolg umgesetzt und auf den Platz gebracht. Nächste Woche gehen wir ins Derby, da weiß man nie."

